А они нам точно нужны, такие рельсы? — редактор о соглашении с США

Несмотря на то, что это соглашение (о редкоземельных металлах – Ред.) сформулировано в виде, который для Украины не несет угрозы, у меня вопрос: а они нам точно нужны, такие рельсы? Следует ли давать гоп-стоп компании в Вашингтоне сигнал о радостном согласии Украины на все это? Какой прикол подписывать соглашение в виде «благодарности» за пропутинские действия администрации США? Что-то у меня есть большое сомнение, что согласие Зеленского на подписание с США соглашения о недрах — каким оно есть — сейчас будет воспринято обществом с пониманием. И что будет хоть какая-нибудь заметная критика, если это подписание сорвется. Ибо это одновременно вопрос и достоинства, и здравого смысла.