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А они нам точно нужны, такие рельсы? — редактор о соглашении с США

Мир 15:19   04.03.2025
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
А они нам точно нужны, такие рельсы? — редактор о соглашении с США Фото: Сергей Сидоренко/Facebook

Несмотря на то, что это соглашение (о редкоземельных металлах – Ред.) сформулировано в виде, который для Украины не несет угрозы, у меня вопрос: а они нам точно нужны, такие рельсы? Следует ли давать гоп-стоп компании в Вашингтоне сигнал о радостном согласии Украины на все это? Какой прикол подписывать соглашение в виде «благодарности» за пропутинские действия администрации США? Что-то у меня есть большое сомнение, что согласие Зеленского на подписание с США соглашения о недрах — каким оно есть — сейчас будет воспринято обществом с пониманием. И что будет хоть какая-нибудь заметная критика, если это подписание сорвется. Ибо это одновременно вопрос и достоинства, и здравого смысла.

Автор: Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды"
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 15:19;

  • Корреспондент Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на то, что это соглашение (о редкоземельных металлах – Ред.) сформулировано в виде, который для Украины не несет угрозы,…".