Путін так далеко ніколи не мислить – Портников про згоду РФ на перемир’я

Важливо у цій заяві лише одне: що США відновлюють військову допомогу Україні… Російська сторона неодноразово говорила, що вона проти будь-якого перемир’я… Виникає питання, чому Путін має на це погодитись? Я не знаю. Я припускаю, що Путін може мати свої сумніви щодо стану російської економіки, і він піде на подібну угоду, виходячи виключно з того, що йому краще зараз домовитися з Трампом на якихось вигідних умовах – і без будь-яких гарантій безпеки для України. Аніж потім, у 2026-2027 роках, домовлятися на менш вигідних умовах. Просто мені здається, що Путін так далеко ніколи не мислить. Адже він тактик.