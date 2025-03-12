Путін так далеко ніколи не мислить – Портников про згоду РФ на перемир’я
Важливо у цій заяві лише одне: що США відновлюють військову допомогу Україні… Російська сторона неодноразово говорила, що вона проти будь-якого перемир’я… Виникає питання, чому Путін має на це погодитись? Я не знаю. Я припускаю, що Путін може мати свої сумніви щодо стану російської економіки, і він піде на подібну угоду, виходячи виключно з того, що йому краще зараз домовитися з Трампом на якихось вигідних умовах – і без будь-яких гарантій безпеки для України. Аніж потім, у 2026-2027 роках, домовлятися на менш вигідних умовах. Просто мені здається, що Путін так далеко ніколи не мислить. Адже він тактик.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: переговоры, перемирие, Портніков, путін;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Путін так далеко ніколи не мислить – Портников про згоду РФ на перемир’я»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 08:46;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо у цій заяві лише одне: що США відновлюють військову допомогу Україні… Російська сторона неодноразово говорила, що вона проти будь-якого…".