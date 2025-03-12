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Путін так далеко ніколи не мислить – Портников про згоду РФ на перемир’я

Політика 08:46   12.03.2025
Віталій Портников
журналіст
Путін так далеко ніколи не мислить – Портников про згоду РФ на перемир’я

Важливо у цій заяві лише одне: що США відновлюють військову допомогу Україні… Російська сторона неодноразово говорила, що вона проти будь-якого перемир’я… Виникає питання, чому Путін має на це погодитись? Я не знаю. Я припускаю, що Путін може мати свої сумніви щодо стану російської економіки, і він піде на подібну угоду, виходячи виключно з того, що йому краще зараз домовитися з Трампом на якихось вигідних умовах – і без будь-яких гарантій безпеки для України. Аніж потім, у 2026-2027 роках, домовлятися на менш вигідних умовах. Просто мені здається, що Путін так далеко ніколи не мислить. Адже він тактик.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 08:46;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо у цій заяві лише одне: що США відновлюють військову допомогу Україні… Російська сторона неодноразово говорила, що вона проти будь-якого…".