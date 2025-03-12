Путин так далеко никогда не мыслит — Портников о согласии РФ на перемирие
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Важно в этом заявлении только одно: что США возобновляют военную помощь Украине… Российская сторона неоднократно говорила, что она против любого перемирия… Возникает вопрос, почему Путин должен на это согласиться? Я не знаю. Я допускаю, что у Путина могут быть свои сомнения относительно состояния российской экономики, и он пойдет на подобное соглашение, исходя исключительно из того, что ему лучше сейчас договориться с Трампом на неких выгодных условиях — и без каких-либо гарантий безопасности для Украины. Чем потом, в 2026-2027 годах, договариваться на менее выгодных условиях. Просто мне кажется, что Путин так далеко никогда не мыслит. Он ведь тактик.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: переговоры, перемирие, Портніков, Путин;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 08:46;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важно в этом заявлении только одно: что США возобновляют военную помощь Украине… Российская сторона неоднократно говорила, что она против любого…".