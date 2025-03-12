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Уже сьогодні з’явиться темник про “зраду” – Денисенко прогнозує дії РФ

Політика 09:37   12.03.2025
Вадим Денисенко
екснардеп
Уже сьогодні з’явиться темник про “зраду” – Денисенко прогнозує дії РФ

У разі погодження на місячне перемирʼя, росіяни будуть робити наступні речі. Росія буде ставити неможливі умови, але їхні потуги будуть залежати перш за все від рішучості США вводити чи не вводити нафтові санкції. Росія спробує розторгувати “замирення”, перш за все, Ірану та Північної Кореї в обмін на поступки в питаннях України. Росія підійматиме ставки у своїй угоді по корисних копалинах… Росія різко збільшить інтенсивність інформаційних атак по всьому світу. В Україні головний напрямок таких атак – хаотизація процесів (я впевнений, що вже сьогодні зʼявиться темник для росіян і корисних ідіотів про те, що перемирʼя на місяць  – це зрада).

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп
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Ви читали новину: «Уже сьогодні з’явиться темник про “зраду” – Денисенко прогнозує дії РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 09:37;

  • Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі погодження на місячне перемирʼя, росіяни будуть робити наступні речі. Росія буде ставити неможливі умови, але їхні потуги будуть…".