Уже сегодня появится темник про «зраду» — Денисенко прогнозирует действия РФ

В случае согласия на месячное перемирие россияне будут делать следующие вещи. Россия будет ставить невозможные условия, но их потуги будут зависеть, прежде всего, от решимости США вводить или не вводить нефтяные санкции. Россия попытается расторговать «умиротворение», прежде всего, Ирана и Северной Кореи в обмен на уступки в вопросах Украины. Россия будет поднимать ставки в своем соглашении по полезным ископаемым… Россия резко увеличит интенсивность информационных атак по всему миру. В Украине главное направление таких атак – хаотизация процессов (я уверен, что уже сегодня появится темник для россиян и полезных идиотов о том, что перемирие на месяц – это «зрада»).