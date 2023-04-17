Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в апреле 2023 года

Какие дни в апреле 2023 урожайные и хорошие для садоводства – в лунном календаре.

Астрологи советуют подкармливать, удобрять и обильно поливать огород с 25 по 29 апреля.

Высаживать в открытую почву, пересаживать рассаду, кусты, деревья желательно 7-9, 12-13 и 16-17 апреля.

Прививка, черенкование, прикапывание отводков 7-9, 12-13 и 16-17 апреля.

В апреле не советуют обрезать деревья и кустарники.

Борьбу с вредителями, сорняками и паразитами, болезнями рекомендуют организовать 21-24 апреля.

Запретные дни для работы на участке – 6, 14-15, 20 апреля.