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Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в апреле 2023 года

14:18   17.04.2023
Оксана Якушко
Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в апреле 2023 года

Какие дни в апреле 2023 урожайные и хорошие для садоводства – в лунном календаре.

Астрологи советуют подкармливать, удобрять и обильно поливать огород с 25 по 29 апреля.

Высаживать в открытую почву, пересаживать рассаду, кусты, деревья желательно 7-9, 12-13 и 16-17 апреля.

Прививка, черенкование, прикапывание отводков 7-9, 12-13 и 16-17 апреля.

В апреле не советуют обрезать деревья и кустарники.

Борьбу с вредителями, сорняками и паразитами, болезнями рекомендуют организовать 21-24 апреля.

Запретные дни для работы на участке – 6, 14-15, 20 апреля.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 14:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие дни в апреле 2023 урожайные и хорошие для садоводства – в лунном календаре.".