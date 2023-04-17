Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в апреле 2023 года
Какие дни в апреле 2023 урожайные и хорошие для садоводства – в лунном календаре.
Астрологи советуют подкармливать, удобрять и обильно поливать огород с 25 по 29 апреля.
Высаживать в открытую почву, пересаживать рассаду, кусты, деревья желательно 7-9, 12-13 и 16-17 апреля.
Прививка, черенкование, прикапывание отводков 7-9, 12-13 и 16-17 апреля.
В апреле не советуют обрезать деревья и кустарники.
Борьбу с вредителями, сорняками и паразитами, болезнями рекомендуют организовать 21-24 апреля.
Запретные дни для работы на участке – 6, 14-15, 20 апреля.
Читайте также: Сколько стоят товары для сада и огорода в Харькове — мэрия
Новости по теме:
Вы читали новость: «Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в апреле 2023 года»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 14:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие дни в апреле 2023 урожайные и хорошие для садоводства – в лунном календаре.".