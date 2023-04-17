Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року

Які дні у квітні 2023 року врожайні та гарні для садівництва – у місячному календарі.

Астрологи радять підгодовувати, удобрювати та рясно поливати город із 25 по 29 квітня.

Висаджувати у відкритий ґрунт, пересаджувати розсаду, кущі, дерева бажано 7-9, 12-13 і 16-17 квітня.

Щеплення, живцювання, прикопування відводків 7-9, 12-13 і 16-17 квітня.

У квітні не радять обрізати дерева і кущі.

Боротьбу зі шкідниками, бур’янами і паразитами, хворобами радять організувати 21-24 квітня.

Заборонені дні для роботи на ділянці – 6, 14-15, 20 квітня.