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Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року

14:18   17.04.2023
Оксана Якушко
Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року

Які дні у квітні 2023 року врожайні та гарні для садівництва – у місячному календарі.

Астрологи радять підгодовувати, удобрювати та рясно поливати город із 25 по 29 квітня.

Висаджувати у відкритий ґрунт, пересаджувати розсаду, кущі, дерева бажано 7-9, 12-13 і 16-17 квітня.

Щеплення, живцювання, прикопування відводків 7-9, 12-13 і 16-17 квітня.

У квітні не радять обрізати дерева і кущі.

Боротьбу зі шкідниками, бур’янами і паразитами, хворобами радять організувати 21-24 квітня.

Заборонені дні для роботи на ділянці – 6, 14-15, 20 квітня.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 14:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які дні у квітні 2023 року врожайні та гарні для садівництва – у місячному календарі.".