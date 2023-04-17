Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року
Які дні у квітні 2023 року врожайні та гарні для садівництва – у місячному календарі.
Астрологи радять підгодовувати, удобрювати та рясно поливати город із 25 по 29 квітня.
Висаджувати у відкритий ґрунт, пересаджувати розсаду, кущі, дерева бажано 7-9, 12-13 і 16-17 квітня.
Щеплення, живцювання, прикопування відводків 7-9, 12-13 і 16-17 квітня.
У квітні не радять обрізати дерева і кущі.
Боротьбу зі шкідниками, бур’янами і паразитами, хворобами радять організувати 21-24 квітня.
Заборонені дні для роботи на ділянці – 6, 14-15, 20 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 14:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які дні у квітні 2023 року врожайні та гарні для садівництва – у місячному календарі.".