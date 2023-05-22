Самую старую Библию на иврите продали на аукционе Sotheby’s за $38,1 миллиона
За Библию, которую называют Кодексом Сассун, дали одну из самых высоких цен за книгу или исторический документ, когда-либо проданных с молотка, сообщили в The New York Times.
Кодекс был написан в конце 9-го или в начале 10-го века. Возраст книги составляет более 1100 лет. Для создания 400 листов книги использовали шкуры более ста животных, текст писал один человек.
Кодекс Сассуна называют шедевром писарского искусства. В этой Библии на иврите есть связь между Свитками Мертвого моря и современной Библией.
Книга содержит 24 книги, разделенные на три части: Пятикнижие, Пророки и Священные Писания. В ней отсутствуют только 8 листов, где были первые 10 глав Книги Бытия.
Глава отдела книг и рукописей Sotheby’s Ричард Остин считает, что Кодекс Сассуна – «один из важнейших и уникальных текстов в истории человечества».
Купил Библию Музей еврейского народа в Тель-Авиве.
Фото: The New York Times
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 15:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За Библию, которую еще называют Кодексом Сассун, дали одну из самых высоких цен за книгу или исторический документ, когда-либо проданных с молотка, сообщили в The New York Times.".