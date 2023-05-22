Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Найстаршу Біблію на івриті продали на аукціоні Sothebyʼs за $38,1 мільйона

Культура 15:00   22.05.2023
Оксана Якушко
Найстаршу Біблію на івриті продали на аукціоні Sothebyʼs за $38,1 мільйона

За Біблію, яку називають Кодексом Сассун, дали одну з найвищих цін за книгу або історичний документ, які колись були продані з молотка, повідомили в The New York Times.

Кодекс написали у кінці 9-го або на початку 10-го століття. Вік книги становить понад 1 100 років. Для створення 400 аркушів книги використали шкури понад сотні тварин, текст писала одна людина.

Кодекс Сассуна називають шедевром писарського мистецтва. У цій Біблії на івриті є звʼязок між Сувоями Мертвого моря і сучасною Біблією.

Книга містить 24 книги, розділені на три частини: Пʼятикнижжя, Пророки та Писання. У ній відсутні тільки 8 аркушів, де були перші 10 розділів Книги Буття.

ФАЙЛ. Sotheby’s виставляє на аукціон Codex Sassoon у середу, 15 лютого 2023 р., у районі Манхеттен у Нью-Йорку. 1100-річна єврейська Біблія, яка є одним із найстаріших біблійних рукописів, що збереглася, була продана за 38,1 мільйона доларів, включаючи гонорар аукціонного дому, у середу, 17 травня 2023 року, у Нью-Йорку. (AP Photo/John Minchillo, файл)

Голова відділу книг і рукописів Sothebyʼs Річард Остін вважає, що Кодекс Сассуна – «один із найважливіших і унікальних текстів в історії людства».

Купив Біблію Музей єврейського народу у Тель-Авіві.

Фото: The New York Times

Читайте також: Пропонували 100 тисяч: номер Кернеса хотіли продати на аукціоні, але не вийшло

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:56
Пропонували 100 тисяч: номер Кернеса хотіли продати на аукціоні, але не вийшло
11:20
У Харкові пропонують повернути плату за проїзд у громадському транспорті
15:43
У Чехії скорочують виплати біженцям з України. Нові правила стартують у липні
19:06
Фірташ і топменеджери його компаній отримали підозру від СБУ
16:16
Мешканці Харківщини можуть отримати матеріальну допомогу по 2200 грн

  • Категорії: Культура, Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Найстаршу Біблію на івриті продали на аукціоні Sothebyʼs за $38,1 мільйона»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За Біблію, яку називають Кодексом Сассун, дали одну з найвищих цін за книгу або історичний документ, які колись були продані з молотка, повідомили в The New York Times.".