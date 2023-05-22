Найстаршу Біблію на івриті продали на аукціоні Sothebyʼs за $38,1 мільйона

За Біблію, яку називають Кодексом Сассун, дали одну з найвищих цін за книгу або історичний документ, які колись були продані з молотка, повідомили в The New York Times.

Кодекс написали у кінці 9-го або на початку 10-го століття. Вік книги становить понад 1 100 років. Для створення 400 аркушів книги використали шкури понад сотні тварин, текст писала одна людина.

Кодекс Сассуна називають шедевром писарського мистецтва. У цій Біблії на івриті є звʼязок між Сувоями Мертвого моря і сучасною Біблією.

Книга містить 24 книги, розділені на три частини: Пʼятикнижжя, Пророки та Писання. У ній відсутні тільки 8 аркушів, де були перші 10 розділів Книги Буття.

Голова відділу книг і рукописів Sothebyʼs Річард Остін вважає, що Кодекс Сассуна – «один із найважливіших і унікальних текстів в історії людства».

Купив Біблію Музей єврейського народу у Тель-Авіві.

Фото: The New York Times