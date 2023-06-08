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В Польше создали коллекцию одежды по мотивам картин украинки Марии Примаченко

Мир 16:34   08.06.2023
Оксана Якушко
В Польше создали коллекцию одежды по мотивам картин украинки Марии Примаченко

Коллекцию презентовал известный бренд одежды Medicine, чтобы познакомить поляков с народным искусством одной из самых популярных художниц Украины, работами которой увлекался Пабло Пикассо.

Польский бренд одежды Medicine, известный своими арт-коллекциями, представил новую линейку  футболок, брюк и юбок с принтами по мотивам картин украинской художницы Марии Примаченко.

«Новая коллекция – это возможность познакомиться с народным искусством одного из популярнейших украинских художников. Она стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от ее искусства», — говорится в официальном сообщении бренда Medicine.

В коллекции есть одежда для мужчин и женщин: футболки, блузки, брюки, юбки, шоперы и носки. Цена на одежду стартует от 50 злотых (425 грн), самая дорогая вещь стоит 200 злотых (1,7 тыс. грн).

Купить одежду с принтами по мотивам картин Примаченко можно онлайн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 16:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию презентовал известный бренд одежды Medicine, чтобы познакомить поляков с народным искусством одной из самых популярных художниц Украины, работами которой увлекался Пабло Пикассо.".