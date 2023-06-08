В Польше создали коллекцию одежды по мотивам картин украинки Марии Примаченко
Коллекцию презентовал известный бренд одежды Medicine, чтобы познакомить поляков с народным искусством одной из самых популярных художниц Украины, работами которой увлекался Пабло Пикассо.
Польский бренд одежды Medicine, известный своими арт-коллекциями, представил новую линейку футболок, брюк и юбок с принтами по мотивам картин украинской художницы Марии Примаченко.
«Новая коллекция – это возможность познакомиться с народным искусством одного из популярнейших украинских художников. Она стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от ее искусства», — говорится в официальном сообщении бренда Medicine.
В коллекции есть одежда для мужчин и женщин: футболки, блузки, брюки, юбки, шоперы и носки. Цена на одежду стартует от 50 злотых (425 грн), самая дорогая вещь стоит 200 злотых (1,7 тыс. грн).
Купить одежду с принтами по мотивам картин Примаченко можно онлайн.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию презентовал известный бренд одежды Medicine, чтобы познакомить поляков с народным искусством одной из самых популярных художниц Украины, работами которой увлекался Пабло Пикассо.".