В Польше создали коллекцию одежды по мотивам картин украинки Марии Примаченко

Коллекцию презентовал известный бренд одежды Medicine, чтобы познакомить поляков с народным искусством одной из самых популярных художниц Украины, работами которой увлекался Пабло Пикассо.

Польский бренд одежды Medicine, известный своими арт-коллекциями, представил новую линейку футболок, брюк и юбок с принтами по мотивам картин украинской художницы Марии Примаченко.

«Новая коллекция – это возможность познакомиться с народным искусством одного из популярнейших украинских художников. Она стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от ее искусства», — говорится в официальном сообщении бренда Medicine.

В коллекции есть одежда для мужчин и женщин: футболки, блузки, брюки, юбки, шоперы и носки. Цена на одежду стартует от 50 злотых (425 грн), самая дорогая вещь стоит 200 злотых (1,7 тыс. грн).

Купить одежду с принтами по мотивам картин Примаченко можно онлайн.