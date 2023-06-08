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У Польщі створили колекцію одягу за мотивами картин українки Марії Примаченко

Світ 16:34   08.06.2023
Оксана Якушко
У Польщі створили колекцію одягу за мотивами картин українки Марії Примаченко

Колекцію презентував відомий бренд одягу Medicine, щоб познайомити поляків із народним мистецтвом однієї з найпопулярніших художниць України, роботами якої захоплювався Пабло Пікассо. 

Польський бренд одягу Medicine, відомий своїми арт-колекціями, представив нову лінійку футболок, штанів і спідниць із принтами за мотивами картин української художниці Марії Приймаченко.

«Нова колекція – це можливість познайомитися з народним мистецтвом одного з найпопулярніших українських художників. Вона стала відомою завдяки картинам із зображенням міфічних мотивів, взятих з українського фольклору, а сам Пабло Пікассо був у захопленні від її мистецтва», – йдеться в офіційному повідомленні бренду Medicine.

В колекції є одяг для чоловіків і жінок: футболки, блузки, штани, спідниці, шопери і шкарпетки. Вартість стартує від 50 злотих (425 грн) до 200 злотих (1,7 тис грн).

Купити одяг із принтами за мотивами картин Примаченко можна онлайн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 16:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекцію презентував відомий бренд одягу Medicine, щоб познайомити поляків із народним мистецтвом однієї з найпопулярніших художниць України, роботами якої захоплювався Пабло Пікассо. ".