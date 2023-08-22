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Пингвин из Шотландии стал генерал-майором норвежской Королевской гвардии(фото)

Мир 14:06   22.08.2023
Оксана Якушко
Пингвин из Шотландии стал генерал-майором норвежской Королевской гвардии(фото)

Пингвин из зоопарка Эдинбурга, Шотландия, по имени сэр Нильс Улаф III, 21 августа торжественно получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. Пока два сотрудника зоопарка прикрепляли ему значок к крылу, 160 солдат стояли по стройке смирно, сообщает зоопарк Эдинбурга.

Так исторически сложилось, что талисман норвежских военных живёт в Шотландии. В 1913 году норвежский предприниматель подарил Эдинбургскому зоопарку королевских пингвинов, а в 1961 году солдаты гвардии Норвегии посетили зоопарк и полюбили животных, сделав одного из них своим талисманом. После смерти Нильс Улафа III титул унаследует кто-то из его братьев.

Ежегодно норвежские солдаты отправляют пингвинам Эдинбургского зоопарка рождественские открытки и рыбу в качестве подарка. Традиционно при каждом посещении гвардией зоопарка военный талисман получает повышение.

«Повышение в августе этого года – это поощрение за хорошее поведение и отличный пример для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке. Эта традиция является важной вехой в карьере талисмана гвардии. А гвардейцы с нетерпением ждут этого редкого случая, когда их осмотрит их собственный талисман, и оркестр создаст атмосферу, достойную посвященного в рыцари Королевского пингвина», — заявил майор норвежской Королевской гвардии Фредрик Грессет.

В 2008 году Нильса Улафа III посвящали в рыцари от имени короля Норвегии Харальда V: правда, тогда пингвин от волнения испражнился прямо во время церемонии. На этот раз всё прошло без эксцессов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пингвин из зоопарка Эдинбурга, Шотландия, по имени сэр Нильс Улаф III, 21 августа торжественно получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. Пока два сотрудника зоопарка прикрепляли ему значок к крылу, 160 солдат стояли по стройке смирно, сообщает зоопарк Эдинбурга.".