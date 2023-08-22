Пінгвін із Шотландії став генерал-майором норвезької Королівської гвардії

Пінгвін із зоопарку Единбурга, Шотландія, на ім’я сер Нільс Улаф III, 21 серпня урочисто отримав звання генерал-майора Королівської гвардії Норвегії. Поки два співробітники зоопарку прикріплювали йому значок до крила, 160 солдатів стояли на плацу смирно, повідомляє зоопарк Единбурга.

Так історично склалося, що талісман норвезьких військових живе у Шотландії. 1913 року норвезький підприємець подарував Единбурзькому зоопарку королівських пінгвінів, а у 1961 році солдати гвардії Норвегії відвідали зоопарк і полюбили цих птахів, зробивши одного з них своїм талісманом. Після смерті Нільса Улафа III титул успадкує хтось із його братів.

Щороку норвезькі солдати відправляють пінгвінам Единбурзького зоопарку різдвяні листівки та рибу як подарунок. Традиційно, при кожному відвідуванні гвардією зоопарку військовий талісман отримує підвищення.

«Підвищення у серпні цього року – це заохочення за хорошу поведінку та відмінний приклад для решти пінгвінів в Единбурзькому зоопарку. Ця традиція є важливою віхою кар’єри талісмана гвардії. А гвардійці із нетерпінням чекають на цей рідкісний випадок, коли їх огляне їхній власний талісман, і оркестр створить атмосферу, гідну посвячення в лицарі Королівського пінгвіна», — заявив майор норвезької Королівської гвардії Фредрік Грессет.

У 2008 році Нільса Улафа ІІІ посвячували в лицарі від імені короля Норвегії Харальда V: правда, тоді пінгвін від хвилювання випорожнився прямо під час церемонії. На цей раз все пройшло без ексцесів.