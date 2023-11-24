Дивну помаранчеву істоту викинула вода на берег озера у Великій Британії

Морські експерти були спантеличені, коли сім’я виявила химерне морське чудовисько, викинуте хвилями на пляж. У селі Шотландії батько та син знайшли на березі дивовижне помаранчеве створіння, повідомляє Lad Bible.

Невелике шотландське рибальське село Кейсс славиться чудовими піщаними пляжами та захоплюючими краєвидами. Хоча це місце ідеально підходить для прибережного життя та риболовлі, одного разу батько та син знайшли більше, ніж розраховували.

Уродженці Сток-он-Трента Грегг Дженкінсон та його син Тайлер відпочивали на східному узбережжі графства Кейтнес, коли натрапили на помаранчеву істоту.

Говорячи про відкриття, 36-річний Дженкінсон сказав: «Мій син помітив це першим — він сказав: «Дивися, щупальце восьминога», бо саме так воно виглядало здалеку».

Однак, коли батько та син побачили «восьминога», вони зрозуміли, що морська істота насправді була чимось набагато загадковішим.

«Підійшовши ближче, ми ясно побачили, що це риба, але гадки не мали, яка саме. Воно виглядало якимось жирним, і це було тоді, коли ми торкалися його палицею.

“Я був заінтригований, тому що такого ніколи не бачив у Сток-он-Трент”.

36-річний чоловік також припустив, що тварина, ймовірно, викинула на кам’янистий пляж після шторму.

Через те, що чоловік не був упевнений у метровій помаранчевій тварині, він вирішив зняти його на відео і розмістив його на своїй сторінці у Facebook.

Глядачі сторінки, які часто розглядають аерофотознімки батька, почали масово розмірковувати про цей вид.

Один користувач Facebook написав: “Це самець водяного хаггіса”.

Інший сказав: “Я рибалка і можу вам сказати категорично: поняття не маю”.

Цікаво, що експерти Британської програми дослідження викинутих на берег китоподібних (CSIP) також щосили намагалися ідентифікувати амфібію.

Менеджер проекту Роб Девіль сказав: «На мою думку, це рештки якогось маленького китоподібного, що розклалися”.

«Я бачу складений спинний плавець і верхню частину черепа, що виступає з голови спереду. Щодо видів, то на підставі цього складно сказати».

Координатор CSIP з витягування на берег Нік Девісон був так само спантеличений і сказав, що йому потрібні «кращі зображення» для подальшої класифікації морської істоти.

«Схоже, що це останки невеликого китоподібного, але щоб бути впевненими, нам потрібні якісніші зображення».