Странное оранжевое существо выбросила вода на берег озера в Великобритании
Морские эксперты были озадачены, когда семья обнаружила причудливое морское чудовище, выброшенное волнами на пляж. В селе Шотландии отец и сын нашли на берегу удивительное оранжевое создание, сообщает Lad Bible.
Небольшая шотландская рыбацкая деревня Кейсс славится потрясающими песчаными пляжами и захватывающими видами. Хотя это место идеально подходит для прибрежной жизни и рыбалки, однажды отец и сын нашли больше, чем рассчитывали.
Уроженцы Сток-он-Трента Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер отдыхали на восточном побережье графства Кейтнесс, когда наткнулись на оранжевое существо.
Говоря об открытии, 36-летний Дженкинсон сказал: «Мой сын заметил это первым — он сказал: «Смотри, щупальце осьминога», потому что именно так оно выглядело издалека».
Однако, когда отец и сын увидели «осьминога», они поняли, что морское существо на самом деле было чем-то гораздо более загадочным.
«Подойдя ближе, мы ясно увидели, что это рыба, но понятия не имели, какая именно. Оно выглядело каким-то жирным, и это было тогда, когда мы трогали его палкой.
«Я был заинтригован, потому что такого никогда не видел в Сток-он-Трент».
36-летний мужчина также упомянул, что животное, вероятно, выбросило на каменистый пляж после шторма.
Из-за того, что мужчина не был уверен в метровом оранжевом животном, он решил снять его на видео и разместил его на своей странице в Facebook .
Зрители страницы, которых часто рассматривают аэрофотоснимки отца, взялись массово размышлять об этом виде.
Один пользователь Facebook написал: «Это самец водяного хаггиса».
Другой сказал: «Я рыбак и могу вам сказать категорически: понятия не имею».
Интересно, что эксперты Британской программы исследования выброшенных на берег китообразных (CSIP) также изо всех сил пытались идентифицировать амфибию.
Менеджер проекта Роб Девиль сказал: «По моему мнению, это разложившиеся останки какого-то маленького китообразного.
«Я вижу сложенный спинной плавник и верхнюю часть черепа, выступающую из головы спереди. Что касается видов, то на основании этого сложно сказать».
Координатор CSIP по вытаскиванию на берег Ник Дэвисон был столь же озадачен и сказал, что ему нужны «лучшие изображения» для дальнейшей классификации морского существа.
«Похоже, что это останки небольшого китообразного, но, чтобы быть уверенными, нам нужны более качественные изображения».
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- Категории: Мир, Общество; Теги: амфибия, берег, Великобритания, вода, животное, озеро, рыбак, существо, Шотландія;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 15:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Морские эксперты были озадачены, когда семья обнаружила причудливое морское чудовище, выброшенное волнами на пляж. В селе Шотландии отец и сын нашли на берегу удивительное оранжевое создание, сообщает Lad Bible.".