Странное оранжевое существо выбросила вода на берег озера в Великобритании

Морские эксперты были озадачены, когда семья обнаружила причудливое морское чудовище, выброшенное волнами на пляж. В селе Шотландии отец и сын нашли на берегу удивительное оранжевое создание, сообщает Lad Bible.

Небольшая шотландская рыбацкая деревня Кейсс славится потрясающими песчаными пляжами и захватывающими видами. Хотя это место идеально подходит для прибрежной жизни и рыбалки, однажды отец и сын нашли больше, чем рассчитывали.

Уроженцы Сток-он-Трента Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер отдыхали на восточном побережье графства Кейтнесс, когда наткнулись на оранжевое существо.

Говоря об открытии, 36-летний Дженкинсон сказал: «Мой сын заметил это первым — он сказал: «Смотри, щупальце осьминога», потому что именно так оно выглядело издалека».

Однако, когда отец и сын увидели «осьминога», они поняли, что морское существо на самом деле было чем-то гораздо более загадочным.

«Подойдя ближе, мы ясно увидели, что это рыба, но понятия не имели, какая именно. Оно выглядело каким-то жирным, и это было тогда, когда мы трогали его палкой.

«Я был заинтригован, потому что такого никогда не видел в Сток-он-Трент».

36-летний мужчина также упомянул, что животное, вероятно, выбросило на каменистый пляж после шторма.

Из-за того, что мужчина не был уверен в метровом оранжевом животном, он решил снять его на видео и разместил его на своей странице в Facebook .

Зрители страницы, которых часто рассматривают аэрофотоснимки отца, взялись массово размышлять об этом виде.

Один пользователь Facebook написал: «Это самец водяного хаггиса».

Другой сказал: «Я рыбак и могу вам сказать категорически: понятия не имею».

Интересно, что эксперты Британской программы исследования выброшенных на берег китообразных (CSIP) также изо всех сил пытались идентифицировать амфибию.

Менеджер проекта Роб Девиль сказал: «По моему мнению, это разложившиеся останки какого-то маленького китообразного.

«Я вижу сложенный спинной плавник и верхнюю часть черепа, выступающую из головы спереди. Что касается видов, то на основании этого сложно сказать».

Координатор CSIP по вытаскиванию на берег Ник Дэвисон был столь же озадачен и сказал, что ему нужны «лучшие изображения» для дальнейшей классификации морского существа.

«Похоже, что это останки небольшого китообразного, но, чтобы быть уверенными, нам нужны более качественные изображения».

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