Сегодня полицейские наденут белые ленточки

Тем самым они выразят солидарность с акцией протеста против насилия над женщинами.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, полицейские присоединились к движению “Белая лента”.

Масштабная информационно-просветительская кампания организована Проектом поддержки подготовки полицейских (РТАР) в партнерстве с общественной организацией “Белая Лента Украины”. Кампания призвана подчеркнуть важную роль Национальной полиции, которая ежедневно стоит на передовой линии и работает над предотвращением и противодействием насилию мужчин в отношении женщин и девушек.