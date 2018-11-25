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Общество 24 ноября, 17:01 553

Сегодня полицейские наденут белые ленточки

Общество 25 ноября, 12:43 137 Елена Трубина
Сегодня полицейские наденут белые ленточки

Тем самым они выразят солидарность с акцией протеста против насилия над женщинами.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, полицейские присоединились к движению “Белая лента”.

Масштабная информационно-просветительская кампания организована Проектом поддержки подготовки полицейских (РТАР) в партнерстве с общественной организацией “Белая Лента Украины”. Кампания призвана подчеркнуть важную роль Национальной полиции, которая ежедневно стоит на передовой линии и работает над предотвращением и противодействием насилию мужчин в отношении женщин и девушек.

Автор: Елена Трубина

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