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Помимо ударов по Харькову враг обстреливал приграничье области — Генштаб

Происшествия 20:44   10.10.2022
Елена Нагорная
Помимо ударов по Харькову враг обстреливал приграничье области — Генштаб

На Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ, противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18.00.

Сообщается, что вследствие массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

Оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. ВСУ уничтожили 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.

«Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем», — подчеркнули в Генштабе.

Как сообщил ранее в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо ударов по Харькову враг обстреливал приграничье области — Генштаб".