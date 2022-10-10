Помимо ударов по Харькову враг обстреливал приграничье области — Генштаб
На Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ, противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18.00.
Сообщается, что вследствие массированного ракетного удара за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.
Оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. ВСУ уничтожили 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.
«Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем», — подчеркнули в Генштабе.
Как сообщил ранее в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, сводка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо ударов по Харькову враг обстреливал приграничье области — Генштаб".