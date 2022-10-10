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Крім ударів по Харкову ворог обстрілював прикордоння області – Генштаб

Події 20:44   10.10.2022
Олена Нагорна
Крім ударів по Харкову ворог обстрілював прикордоння області – Генштаб

На Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ, супротивник бив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків у районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

Повідомляється, що внаслідок масованого ракетного удару за цю добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

Окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів. Противник використовував крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. ЗСУ знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотників.

“Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі”, – наголосили у Генштабі.

Як повідомив раніше в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура зазнала «значних пошкоджень».

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 20:44;

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