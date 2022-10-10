В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет

Пресс-служба «Харьковоблэнерго» сообщила, что все энергетики находятся на своих рабочих местах.

«Враг наносит удары по критической инфраструктуре нашего региона. Сохраняйте спокойствие и наберитесь выдержки. Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — такое сообщение распространила пресс-служба «Харьковоблэнерго».

Напомним, после утреннего ракетного обстрела Харьков остался без электричества. Также нет света во многих населенных пунктах Харьковской области. В городе не работает метро и электротранспорт. Также в некоторых районах нет воды. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по объекту энергетики.