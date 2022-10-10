В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет
Пресс-служба «Харьковоблэнерго» сообщила, что все энергетики находятся на своих рабочих местах.
«Враг наносит удары по критической инфраструктуре нашего региона. Сохраняйте спокойствие и наберитесь выдержки. Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — такое сообщение распространила пресс-служба «Харьковоблэнерго».
Читайте также: Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)
Напомним, после утреннего ракетного обстрела Харьков остался без электричества. Также нет света во многих населенных пунктах Харьковской области. В городе не работает метро и электротранспорт. Также в некоторых районах нет воды. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по объекту энергетики.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", обстрел, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет".