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В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет

Общество 11:23   10.10.2022
Оксана Горун
В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет

Пресс-служба «Харьковоблэнерго» сообщила, что все энергетики находятся на своих рабочих местах.

«Враг наносит удары по критической инфраструктуре нашего региона. Сохраняйте спокойствие и наберитесь выдержки. Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — такое сообщение распространила пресс-служба «Харьковоблэнерго».

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Напомним, после утреннего ракетного обстрела Харьков остался без электричества. Также нет света во многих населенных пунктах Харьковской области. В городе не работает метро и электротранспорт. Также в некоторых районах нет воды. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по объекту энергетики.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть свет".