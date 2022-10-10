В Харьковской области сбили российский беспилотник «Тахион»
«Тахион» — достаточно редкий для украинских «охотников» беспилотник. Он может быть ретранслятором связи.
По информации Управления стратегических коммуникаций ВСУ, беспилотник сбили Силы специальных операций.
«Тахион» является малым электрическим беспилотным летательным аппаратом, применяемым днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Может выполнять функцию ретранслятора связи», — сообщили в СтратКом ВСУ.
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Напомним, ранее отличилась 92 ОМБр — воины уничтожили очередной вражеский танк вместе с экипажем. Видео опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотник, сбили, ссо; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:20;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сбили российский беспилотник «Тахион»".