92 ОМБр уничтожила вражеский танк вместе с экипажем (видео)
Защитники Харьковщины — 92 ОМБр продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику.
«Передовая группа спецотряда «CODE 92″ 92-й бригады вышла на боевое задание по взятию стратегической высоты. Уже на месте оказалось, что там рашисты обустроили укрепрайон, еще и танк притащили. Но боги войны были на нашей стороне. В противостоянии с рашистским корытом наш БТР-4Е оказался быстрее и проворнее. И пока танк разворачивал ствол, его с расстояния 70 м прицельным выстрелом из ПТУРа обезвредили навсегда», — сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, опубликовавший видеоподтверждение этой истории.
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По традиции, спасать своих танкистов (или забирать их тела) российские военные не стали. Они так и остались на перекрестке. Одному из раненых даже удалось выбраться из танка, но далеко убежать он не смог.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 92 омбр, война, Геращенко, знищили, танк, уничтожили; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 12:34;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр уничтожила вражеский танк вместе с экипажем (видео)".