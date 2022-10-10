92 ОМБр знищила ворожий танк разом із екіпажем (відео)
Захисники Харківщини – 92 ОМБр продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку.
“Передова група спецзагону “CODE 92″ 92-ї бригади вийшла на бойове завдання взяття стратегічної висоти. Вже на місці виявилося, що там рашисти облаштували укріпрайон, ще й танк притягли. Але боги війни були на нашому боці. У протистоянні з рашистськими коритами. Наш БТР-4Е виявився швидшим і спритнішим. І поки танк розвертав ствол, його з відстані 70 м прицільним пострілом з ПТУРу знешкодили назавжди”, – повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, який опублікував відеопідтвердження цієї історії.
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За традицією рятувати своїх танкістів (або забирати їхні тіла) російські військові не стали. Вони так і залишились на перехресті. Одному з поранених вдалося вибратися з танка, але далеко втекти він не зміг.Категорії: Події, Харків; Теги: 92 омбр, війна, Геращенко, знищили, танк; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 12:34;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр знищила ворожий танк разом із екіпажем (відео)".