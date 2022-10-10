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92 ОМБр знищила ворожий танк разом із екіпажем (відео)

Події 12:34   10.10.2022
Олексій Наумов
92 ОМБр знищила ворожий танк разом із екіпажем (відео)

Захисники Харківщини – 92 ОМБр продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку.

“Передова група спецзагону “CODE 92″ 92-ї бригади вийшла на бойове завдання взяття стратегічної висоти. Вже на місці виявилося, що там рашисти облаштували укріпрайон, ще й танк притягли. Але боги війни були на нашому боці. У протистоянні з рашистськими коритами. Наш БТР-4Е виявився швидшим і спритнішим. І поки танк розвертав ствол, його з відстані 70 м прицільним пострілом з ПТУРу знешкодили назавжди”, – повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, який опублікував відеопідтвердження цієї історії.

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За традицією рятувати своїх танкістів (або забирати їхні тіла) російські військові не стали. Вони так і залишились на перехресті. Одному з поранених вдалося вибратися з танка, але далеко втекти він не зміг.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 12:34;

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