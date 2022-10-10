У Харківській області збили російський безпілотник “Тахіон”

“Тахіон” – досить рідкісний для українських “мисливців” безпілотник. Він може бути ретранслятором зв’язку.

За інформацією Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, безпілотник збили Сили спеціальних операцій.

“Тахіон” є малим електричним безпілотним літальним апаратом, що застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку”, – повідомили у СтратКом ЗСУ.

Нагадаємо, раніше відзначилася 92 ОМБр – воїни знищили черговий ворожий танк разом із екіпажем. Відео опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.