У Харківській області збили російський безпілотник “Тахіон”
“Тахіон” – досить рідкісний для українських “мисливців” безпілотник. Він може бути ретранслятором зв’язку.
За інформацією Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, безпілотник збили Сили спеціальних операцій.
“Тахіон” є малим електричним безпілотним літальним апаратом, що застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку”, – повідомили у СтратКом ЗСУ.
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Нагадаємо, раніше відзначилася 92 ОМБр – воїни знищили черговий ворожий танк разом із екіпажем. Відео опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотник, сбили, ссо; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:20;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області збили російський безпілотник “Тахіон”".