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У Харківській області збили російський безпілотник “Тахіон”

Події 17:20   10.10.2022
Олексій Наумов
У Харківській області збили російський безпілотник “Тахіон”

“Тахіон” – досить рідкісний для українських “мисливців” безпілотник. Він може бути ретранслятором зв’язку.

За інформацією Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, безпілотник збили Сили спеціальних операцій.

“Тахіон” є малим електричним безпілотним літальним апаратом, що застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку”, – повідомили у СтратКом ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше відзначилася 92 ОМБр – воїни знищили черговий ворожий танк разом із екіпажем. Відео опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:20;

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