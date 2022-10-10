Врач в Харькове за 2,5 тысячи долларов пыталась «отмазать» призывника от армии
За такой бизнес в военное время врача больницы им. Гиршмана в Харькове будут судить.
«В июле 2022 года член военно-врачебной комиссии на базе Слободского объединенного районного терцентра комплектования и соцподдержки получила взятку за влияние на председателя призывной комиссии по проведению военно-врачебной экспертизы во время прохождения призывником медосмотра и определения степени непригодности к военной службе. За 2500 долларов США житель Харькова получил бы временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к прохождению военной службы», — сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Читайте также: Харьковчанин «сорил деньгами» на границе, но не смог выехать из Украины
По информации прокуроров, под суд пойдет врач «Городской клинической больницы № 14 им. проф. Л. Л. Гиршмана». Обвиняют женщину по факту получения неправомерной выгоды. О судьбе чуть было не непригодного призывника прокуроры не сообщили.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия, взятка, прокуратура, суд; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Врач в Харькове за 2,5 тысячи долларов пыталась «отмазать» призывника от армии»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 15:31;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Врач в Харькове за 2,5 тысячи долларов пыталась «отмазать» призывника от армии".