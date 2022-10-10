Врач в Харькове за 2,5 тысячи долларов пыталась «отмазать» призывника от армии

За такой бизнес в военное время врача больницы им. Гиршмана в Харькове будут судить.

«В июле 2022 года член военно-врачебной комиссии на базе Слободского объединенного районного терцентра комплектования и соцподдержки получила взятку за влияние на председателя призывной комиссии по проведению военно-врачебной экспертизы во время прохождения призывником медосмотра и определения степени непригодности к военной службе. За 2500 долларов США житель Харькова получил бы временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к прохождению военной службы», — сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

По информации прокуроров, под суд пойдет врач «Городской клинической больницы № 14 им. проф. Л. Л. Гиршмана». Обвиняют женщину по факту получения неправомерной выгоды. О судьбе чуть было не непригодного призывника прокуроры не сообщили.