Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії

За такий бізнес у воєнний час лікаря ім. Гіршмана у Харкові судитимуть.

“У липні 2022 року членкиня військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки одержала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником медогляду і визначення ступеня непридатності останнього до військової служби. За 2500 доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби”, – повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За інформацією прокурорів, під суд піде лікар “Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана”. Звинувачують жінку за фактом отримання неправомірної вигоди. Про долю мало не непридатного призовника прокурори не повідомили.