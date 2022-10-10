Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії
За такий бізнес у воєнний час лікаря ім. Гіршмана у Харкові судитимуть.
“У липні 2022 року членкиня військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки одержала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником медогляду і визначення ступеня непридатності останнього до військової служби. За 2500 доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби”, – повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.
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За інформацією прокурорів, під суд піде лікар “Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана”. Звинувачують жінку за фактом отримання неправомірної вигоди. Про долю мало не непридатного призовника прокурори не повідомили.Категорії: Події, Харків; Теги: армия, взятка, прокуратура, суд; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 15:31;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії".