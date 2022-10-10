Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії

Події 15:31   10.10.2022
Олексій Наумов
Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії

За такий бізнес у воєнний час лікаря ім. Гіршмана у Харкові судитимуть.

“У липні 2022 року членкиня військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки одержала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником медогляду і визначення ступеня непридатності останнього до військової служби. За 2500 доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби”, – повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Читайте також:  Харків’янин “смітив грошима” на кордоні, але не зміг виїхати з України

За інформацією прокурорів, під суд піде лікар “Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана”. Звинувачують жінку за фактом отримання неправомірної вигоди. Про долю мало не непридатного призовника прокурори не повідомили.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

19:37
17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано
12:37
Закатований до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантів
14:55
Літню жінку та сім’ю розстріляли військові РФ у погребі в Куп’янську-Вузловому
10:00
Одна з російських ракет упала в харківському парку – прокуратура
11:35
Доля колаборанта на Харківщині: “старосту” села затримали

Ви читали новину: «Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 15:31;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікар у Харкові за $2,5 тис. намагалася “відмазати” призовника від армії".