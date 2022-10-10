Жители полуразрушенных домов Северной Салтовки готовятся зимовать дома (сюжет)

Люди считают, что смогут обогреться электрообогревателями. Пережившие на Северной Салтовке самые страшные дни обстрелов не настроены выезжать сейчас в общежития.

Как живется в почти пустых многоэтажках – в сюжете МГ «Объектив».

Лидия Васильевна, жительница Северной Салтовки

Несколько лет назад мне приснился сон. Цветной, вот в этом районе, где я живу. И дома, где нет окон. А я подумала, разве такое бывает, чтобы ни одного окна не было в доме. Там женщина выглядывает, там женщина. И картинка закрылась. И вот сейчас я вспомнила этот сон. Вы знаете, у меня муращки по коже. Это было пару лет вспять. Как вы думаете, это был вещий сон или нет?

Лидия Васильевна – одна из жителей девятиэтажек на Северной Салтовке, оставшихся здесь жить. И зимовать в поврежденных квартирах без отопления. Ведь, во-первых, говорит, уезжать некуда. А во-вторых, вообще нет такого желания.

Лидия Васильевна, жительница Северной Салтовки

Из Харькова я не уеду. Ни ногой не уеду. Это моя семья и здесь самое безопасное место.

Здесь в каждом подъезде, сохранившем свою целостность, проживает по несколько человек. Поскольку дома повреждены, отопления зимой здесь не ждут. Говорят: будут пользоваться электрообогревателями. Мол, после того, как весной жили в подвалах, зимние морозы – это цветочки, если ночевать у себя дома.

Владимир, житель Северной Салтовки

Но это ерунда. Главное, что у меня кроватка мягенькая. Не на досках, как спали. Матрац, теплая одежда, ватное одеяло.

Осталась бы дома и 74-летняя Татьяна, если бы не страх одиночества. В полупустых домах не на шутку разгулялись мародеры. Поэтому пенсионерка приезжает сюда, только чтобы проверить, не украли ли чего. Потому что дверь в ее квартиру уже пыталась сломать. В ее подъезде постоянно никто не проживает.

Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки

С восьмого до первого этажа все было в вещах, все валялось в подъезде. Двери, видно, вскрывались и то тащили, кто что мог, и теряли.

Больше повезло людям, уехавшим из своих квартир, расположенных в пятом подъезде. Сейчас здесь проживает всего несколько человек, а на вахте караулит Владимир Валентинович.

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Вот так каждый день. У нее еще были котята, но собаки погрызли.

Ежедневно пенсионер кормит дворовых кошек. Но иногда дает отпор наглым мародерам. Если услышит, что кто-то шарит по подъезду – тут же бежит разбираться.

Владимир, житель Северной Салтовки

Я здесь гонял их с 19 мая. Открываю, стоит какой-нибудь. Я говорю. Раз, меня оттолкнули — и бегом.

Несмотря на то, что людям предлагают места в общежитиях, они решили остаться дома. Свой настрой называют боевым. Главное, говорят, чтобы не было проблем с электроснабжением. Тогда зиму в полуразбитых домах переживут без проблем. И хотя сегодня Северная Салтовка — уже не самая горячая точка Харькова, чувство покоя появилось не у всех жителей. Местные помнят, что война еще не кончилась.

Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки

Никак нельзя успокоится, потому что какие молодые ребята гибнут. Разве можно успокоится за это? Я то прожила жизнь, а молодые, что защищают нас?

Татьяна провела часть своего дня рождения на этой скамейке у подъезда. И вместо того, чтобы жаловаться на маленькую пенсию или дорогие лекарства, она все говорила об украинских бойцах. Переживала за них и постоянно желала здоровья тем, кто ежедневно защищает родную землю от российских оккупантов – ее земляков.

Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки

Вот это взять бы на Кремль этот и запустить, чтобы он сгорел к чертовой матери. Почему мы не можем это сделать? А нас он бьет, сволочь. Хотя я русская. Я родилась в России. Я его ненавижу, тварь поганую. Я прожила в Харькове всю жизнь. Меня никто никогда не обидел. Никогда.