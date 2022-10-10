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Жители полуразрушенных домов Северной Салтовки готовятся зимовать дома (сюжет)

Общество 09:10   10.10.2022
Артем Листопад
Павел Велицкий
Жители полуразрушенных домов Северной Салтовки готовятся зимовать дома (сюжет)

Люди считают, что смогут обогреться электрообогревателями. Пережившие на Северной Салтовке самые страшные дни обстрелов не настроены выезжать сейчас в общежития.

Как живется в почти пустых многоэтажках – в сюжете МГ «Объектив».

Лидия Васильевна, жительница Северной Салтовки

Несколько лет назад мне приснился сон. Цветной, вот в этом районе, где я живу. И дома, где нет окон. А я подумала, разве такое бывает, чтобы ни одного окна не было в доме. Там женщина выглядывает, там женщина. И картинка закрылась. И вот сейчас я вспомнила этот сон. Вы знаете, у меня муращки по коже. Это было пару лет вспять. Как вы думаете, это был вещий сон или нет?

Лидия Васильевна – одна из жителей девятиэтажек на Северной Салтовке, оставшихся здесь жить. И зимовать в поврежденных квартирах без отопления. Ведь, во-первых, говорит, уезжать некуда. А во-вторых, вообще нет такого желания.

Лидия Васильевна, жительница Северной Салтовки

Из Харькова я не уеду. Ни ногой не уеду. Это моя семья и здесь самое безопасное место.

Здесь в каждом подъезде, сохранившем свою целостность, проживает по несколько человек. Поскольку дома повреждены, отопления зимой здесь не ждут. Говорят: будут пользоваться электрообогревателями. Мол, после того, как весной жили в подвалах, зимние морозы – это цветочки, если ночевать у себя дома.

Владимир, житель Северной Салтовки

Но это ерунда. Главное, что у меня кроватка мягенькая. Не на досках, как спали. Матрац, теплая одежда, ватное одеяло.

Осталась бы дома и 74-летняя Татьяна, если бы не страх одиночества. В полупустых домах не на шутку разгулялись мародеры. Поэтому пенсионерка приезжает сюда, только чтобы проверить, не украли ли чего. Потому что дверь в ее квартиру уже пыталась сломать. В ее подъезде постоянно никто не проживает.

Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки

С восьмого до первого этажа все было в вещах, все валялось в подъезде. Двери, видно, вскрывались и то тащили, кто что мог, и теряли.

Больше повезло людям, уехавшим из своих квартир, расположенных в пятом подъезде. Сейчас здесь проживает всего несколько человек, а на вахте караулит Владимир Валентинович.

Смотрите также в сюжете МГ «Объектив»: Буду погибать в своей квартире – на Северной Салтовке бунтуют против выселения

Вот так каждый день. У нее еще были котята, но собаки погрызли.

Ежедневно пенсионер кормит дворовых кошек. Но иногда дает отпор наглым мародерам. Если услышит, что кто-то шарит по подъезду – тут же бежит разбираться.

Владимир, житель Северной Салтовки

Я здесь гонял их с 19 мая. Открываю, стоит какой-нибудь. Я говорю. Раз, меня оттолкнули — и бегом.

Несмотря на то, что людям предлагают места в общежитиях, они решили остаться дома. Свой настрой называют боевым. Главное, говорят, чтобы не было проблем с электроснабжением. Тогда зиму в полуразбитых домах переживут без проблем. И хотя сегодня Северная Салтовка — уже не самая горячая точка Харькова, чувство покоя появилось не у всех жителей. Местные помнят, что война еще не кончилась.

Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки

Никак нельзя успокоится, потому что какие молодые ребята гибнут. Разве можно успокоится за это? Я то прожила жизнь, а молодые, что защищают нас?

Татьяна провела часть своего дня рождения на этой скамейке у подъезда. И вместо того, чтобы жаловаться на маленькую пенсию или дорогие лекарства, она все говорила об украинских бойцах. Переживала за них и постоянно желала здоровья тем, кто ежедневно защищает родную землю от российских оккупантов – ее земляков.

Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки

Вот это взять бы на Кремль этот и запустить, чтобы он сгорел к чертовой матери. Почему мы не можем это сделать? А нас он бьет, сволочь. Хотя я русская. Я родилась в России. Я его ненавижу, тварь поганую. Я прожила в Харькове всю жизнь. Меня никто никогда не обидел. Никогда.

Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Артем Листопад, Павел Велицкий

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 09:10;

  • Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители полуразрушенных домов Северной Салтовки готовятся зимовать дома (сюжет)".