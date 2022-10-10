Жители полуразрушенных домов Северной Салтовки готовятся зимовать дома (сюжет)
Люди считают, что смогут обогреться электрообогревателями. Пережившие на Северной Салтовке самые страшные дни обстрелов не настроены выезжать сейчас в общежития.
Как живется в почти пустых многоэтажках – в сюжете МГ «Объектив».
Лидия Васильевна, жительница Северной Салтовки
Несколько лет назад мне приснился сон. Цветной, вот в этом районе, где я живу. И дома, где нет окон. А я подумала, разве такое бывает, чтобы ни одного окна не было в доме. Там женщина выглядывает, там женщина. И картинка закрылась. И вот сейчас я вспомнила этот сон. Вы знаете, у меня муращки по коже. Это было пару лет вспять. Как вы думаете, это был вещий сон или нет?
Лидия Васильевна – одна из жителей девятиэтажек на Северной Салтовке, оставшихся здесь жить. И зимовать в поврежденных квартирах без отопления. Ведь, во-первых, говорит, уезжать некуда. А во-вторых, вообще нет такого желания.
Лидия Васильевна, жительница Северной Салтовки
Из Харькова я не уеду. Ни ногой не уеду. Это моя семья и здесь самое безопасное место.
Здесь в каждом подъезде, сохранившем свою целостность, проживает по несколько человек. Поскольку дома повреждены, отопления зимой здесь не ждут. Говорят: будут пользоваться электрообогревателями. Мол, после того, как весной жили в подвалах, зимние морозы – это цветочки, если ночевать у себя дома.
Владимир, житель Северной Салтовки
Но это ерунда. Главное, что у меня кроватка мягенькая. Не на досках, как спали. Матрац, теплая одежда, ватное одеяло.
Осталась бы дома и 74-летняя Татьяна, если бы не страх одиночества. В полупустых домах не на шутку разгулялись мародеры. Поэтому пенсионерка приезжает сюда, только чтобы проверить, не украли ли чего. Потому что дверь в ее квартиру уже пыталась сломать. В ее подъезде постоянно никто не проживает.
Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки
С восьмого до первого этажа все было в вещах, все валялось в подъезде. Двери, видно, вскрывались и то тащили, кто что мог, и теряли.
Больше повезло людям, уехавшим из своих квартир, расположенных в пятом подъезде. Сейчас здесь проживает всего несколько человек, а на вахте караулит Владимир Валентинович.
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Вот так каждый день. У нее еще были котята, но собаки погрызли.
Ежедневно пенсионер кормит дворовых кошек. Но иногда дает отпор наглым мародерам. Если услышит, что кто-то шарит по подъезду – тут же бежит разбираться.
Владимир, житель Северной Салтовки
Я здесь гонял их с 19 мая. Открываю, стоит какой-нибудь. Я говорю. Раз, меня оттолкнули — и бегом.
Несмотря на то, что людям предлагают места в общежитиях, они решили остаться дома. Свой настрой называют боевым. Главное, говорят, чтобы не было проблем с электроснабжением. Тогда зиму в полуразбитых домах переживут без проблем. И хотя сегодня Северная Салтовка — уже не самая горячая точка Харькова, чувство покоя появилось не у всех жителей. Местные помнят, что война еще не кончилась.
Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки
Никак нельзя успокоится, потому что какие молодые ребята гибнут. Разве можно успокоится за это? Я то прожила жизнь, а молодые, что защищают нас?
Татьяна провела часть своего дня рождения на этой скамейке у подъезда. И вместо того, чтобы жаловаться на маленькую пенсию или дорогие лекарства, она все говорила об украинских бойцах. Переживала за них и постоянно желала здоровья тем, кто ежедневно защищает родную землю от российских оккупантов – ее земляков.
Татьяна Дунаева, жительница Северной Салтовки
Вот это взять бы на Кремль этот и запустить, чтобы он сгорел к чертовой матери. Почему мы не можем это сделать? А нас он бьет, сволочь. Хотя я русская. Я родилась в России. Я его ненавижу, тварь поганую. Я прожила в Харькове всю жизнь. Меня никто никогда не обидел. Никогда.Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: зима, отопление, северная салтовка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 09:10;
Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители полуразрушенных домов Северной Салтовки готовятся зимовать дома (сюжет)".