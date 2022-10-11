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17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован

Общество 19:37   11.10.2022
Елена Нагорная
17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован

На территории Чугуевского района Харьковской области обнаружили компании, в числе учредителей которых — 17 россиян и беларусов, проживающих в столицах государств-агрессоров и во временно оккупированном Крыму.

Сферы деятельности этих фирм варьируются от розничной торговли красками до салонов красоты, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Граждане двух «братских» стран платят налоги в бюджеты РФ и РБ, финансируя очередную ракету, которая прилетит в мирный жилой дом в Украине», — отметили в ведомстве.

Однако суд помешал этому и арестовал корпоративные права иностранцев на сумму около 2 миллионов гривен.

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Досудебное расследование осуществляется по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны и по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Категории: Общество, Экономика; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 19:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован".