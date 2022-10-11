17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован
На территории Чугуевского района Харьковской области обнаружили компании, в числе учредителей которых — 17 россиян и беларусов, проживающих в столицах государств-агрессоров и во временно оккупированном Крыму.
Сферы деятельности этих фирм варьируются от розничной торговли красками до салонов красоты, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Граждане двух «братских» стран платят налоги в бюджеты РФ и РБ, финансируя очередную ракету, которая прилетит в мирный жилой дом в Украине», — отметили в ведомстве.
Однако суд помешал этому и арестовал корпоративные права иностранцев на сумму около 2 миллионов гривен.
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Досудебное расследование осуществляется по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны и по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины).Категории: Общество, Экономика; Теги: арест, корпоративные права, прокуратура, суд, Харьков, Чугуїв, Чугуев; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован".