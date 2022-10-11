Прокуратура Харьковщины арестовала торговый и строительный бизнес граждан рф

Под Харьковом 19 граждан рф владели строительными, торговыми и развлекательными компаниями на сумму более 3 млн. грн.

На нескольких предприятиях на территории Дергачевской территориальной громады и Харьковского района правоохранители обнаружили «русский след», сообщает Харьковская областная прокуратура. Основатели компаний — 19 граждан государства-агрессора, проживающих в Москве, Белгороде, Санкт-Петербурге, Таганроге и других российских городах.

Компании занимаются строительными работами, оптовой торговлей продуктами питания, организацией различных видов отдыха и развлечений, деятельностью по азартным играм и т.д.

Окружная прокуратура арестовала корпоративные права 19 граждан РФ на сумму более 3 млн. грн.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области осуществляет досудебное расследование по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны и по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины).