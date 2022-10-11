Прокуратура Харьковщины арестовала торговый и строительный бизнес граждан рф
Под Харьковом 19 граждан рф владели строительными, торговыми и развлекательными компаниями на сумму более 3 млн. грн.
На нескольких предприятиях на территории Дергачевской территориальной громады и Харьковского района правоохранители обнаружили «русский след», сообщает Харьковская областная прокуратура. Основатели компаний — 19 граждан государства-агрессора, проживающих в Москве, Белгороде, Санкт-Петербурге, Таганроге и других российских городах.
Компании занимаются строительными работами, оптовой торговлей продуктами питания, организацией различных видов отдыха и развлечений, деятельностью по азартным играм и т.д.
Окружная прокуратура арестовала корпоративные права 19 граждан РФ на сумму более 3 млн. грн.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области осуществляет досудебное расследование по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны и по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: Активы 12 российских компаний арестовал суд на Харьковщине — БолвиновКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: арест, бизнес, гражданин, деньги, компания, рф, Харьковская областная прокуратура; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 14:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковщины арестовала торговый и строительный бизнес граждан рф".