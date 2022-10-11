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Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян

Суспільство 14:26   11.10.2022
Оксана Якушко
Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян

Під Харковом 19 росіян володіли будівельними, торговими та розважальними  компаніями на суму понад 3 млн. грн.

На кількох підприємствах на території Дергачівської територіальної громади та Харківського району правоохоронці виявили “російський слід”, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Засновники компаній – 19 громадян держави-агресора, які проживають у Москві, Білгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах.

Компанії займаються будівельними роботами, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо.

Окружна прокуратура заарештувала корпоративні права 19 громадян РФ на суму понад 3 млн. грн.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює досудове розслідування за фактом планування, підготовки, розв’язання та ведення агресивної війни та за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: Активи 12 російських компаній заарештували суд на Харківщині — Болвінов

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 14:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян".