Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян

Під Харковом 19 росіян володіли будівельними, торговими та розважальними компаніями на суму понад 3 млн. грн.

На кількох підприємствах на території Дергачівської територіальної громади та Харківського району правоохоронці виявили “російський слід”, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Засновники компаній – 19 громадян держави-агресора, які проживають у Москві, Білгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах.

Компанії займаються будівельними роботами, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо.

Окружна прокуратура заарештувала корпоративні права 19 громадян РФ на суму понад 3 млн. грн.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює досудове розслідування за фактом планування, підготовки, розв’язання та ведення агресивної війни та за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України).