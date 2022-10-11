Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян
Під Харковом 19 росіян володіли будівельними, торговими та розважальними компаніями на суму понад 3 млн. грн.
На кількох підприємствах на території Дергачівської територіальної громади та Харківського району правоохоронці виявили “російський слід”, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Засновники компаній – 19 громадян держави-агресора, які проживають у Москві, Білгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах.
Компанії займаються будівельними роботами, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо.
Окружна прокуратура заарештувала корпоративні права 19 громадян РФ на суму понад 3 млн. грн.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює досудове розслідування за фактом планування, підготовки, розв’язання та ведення агресивної війни та за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України).
Читайте також: Активи 12 російських компаній заарештували суд на Харківщині — БолвіновКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: арест, бізнес, гражданин, деньги, компания, рф, Харьковская областная прокуратура; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 14:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян".