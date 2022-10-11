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17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано

Економіка 19:37   11.10.2022
Олена Нагорна
17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано

На території Чугуївського району Харківської області виявили компанії, серед засновників яких – 17 росіян і білорусів, які проживають у столицях держав-агресорів та у тимчасово окупованому Криму.

Сфери діяльності цих фірм варіюються від роздрібної торгівлі фарбами до салонів краси, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Громадяни двох “братських” країн сплачують податки до бюджетів РФ та РБ, фінансуючи чергову ракету, яка прилетить до мирного житлового будинку в Україні”, – зазначили у відомстві.

Проте суд завадив цьому та заарештував корпоративні права іноземців на суму близько 2 мільйонів гривень.

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Досудове розслідування здійснюється за фактом планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни та за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України).

Категорії: Економіка, Суспільство; Теги: , , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 19:37;

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