17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано
На території Чугуївського району Харківської області виявили компанії, серед засновників яких – 17 росіян і білорусів, які проживають у столицях держав-агресорів та у тимчасово окупованому Криму.
Сфери діяльності цих фірм варіюються від роздрібної торгівлі фарбами до салонів краси, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Громадяни двох “братських” країн сплачують податки до бюджетів РФ та РБ, фінансуючи чергову ракету, яка прилетить до мирного житлового будинку в Україні”, – зазначили у відомстві.
Проте суд завадив цьому та заарештував корпоративні права іноземців на суму близько 2 мільйонів гривень.
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Досудове розслідування здійснюється за фактом планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни та за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України).Категорії: Економіка, Суспільство; Теги: арест, корпоративные права, прокуратура, суд, Харків, Чугуїв; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано".