Жители Харькова смогут получить денежную помощь от ООН

Заявки на получение средств будут принимать с 14 октября в Центре предоставления административных услуг Харькова, сообщил Харьковский горсовет.

Подать заявку на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) смогут жители Харькова и области – внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате военных действий, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, за рубежом) и имеет определенные категории уязвимостей:

— семья, которая имеет только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

— семья, возглавляемая одним/несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилыми людьми с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

— семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

— приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Размер пособия составляет 2220 грн на человека ежемесячно.

Не смогут зарегистрироваться семьи, которые уже получали денежную помощь от международных организаций или если месячный доход на каждого члена семьи больше 5,4 тыс. грн.

«Мы понимаем, что не каждый человек может посетить лично наш офис. Для маломобильных людей допускается дистанционная регистрация по оригиналам документов, например с помощью видеосвязи», — отметила Татьяна Баглай, координатор программы денежной помощи БФ «Право на защиту» в Харькове.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. При себе необходимо иметь следующие документы: налоговый номер (ИНН); паспорт или другие документы, удостоверяющие личность; справка ВПЛ (при наличии); номер банковской карты главного заявителя и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (свидетельство о рождении ребенка, об опеке, справки об инвалидности и т.п.).

Пункт регистрации заявлений находится в ЦНАПе по адресу ул. Гимназическая набережная, 26. График работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Прием производится по предварительной регистрации в электронной очереди https://dozvil.kh.ua/queue.