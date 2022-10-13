Мешканці Харкова зможуть отримати грошову допомогу від ООН
Заявки на отримання коштів прийматимуть від 14 жовтня у Центрі надання адміністративних послуг Харкова, повідомила Харківська міськрада.
Подати заявку на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) зможуть жителі Харкова та області – внутрішньо переміщені особи, які постраждалі внаслідок воєнних дій, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, із-за кордону) та має певні категорії вразливостей:
– родина, яка має лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
– родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років;
– родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);
– прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Розмір допомоги становить 2 220 грн на особу щомісячно.
Не зможуть зареєструватися родини, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій або якщо місячний дохід на кожного члена родини більший ніж 5,4 тис. грн.
«Ми розуміємо, що не кожна людина може завітати особисто до нашого офісу. Для маломобільних людей допускається дистанційна реєстрація за оригіналами документів, наприклад, за допомогою відеозв’язку», – зазначила Тетяна Баглай, координатор програми грошової допомоги БФ «Право на захист» у Харкові.
Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. При собі необхідно мати такі документи: податковий номер (ІПН); паспорт або інші документи, що посвідчують особу; довідка ВПО (за наявності); номер банківської картки головного заявника та інші документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (свідоцтво про народження дитини, про опіку, довідки про інвалідність тощо).
Пункт реєстрації заяв знаходиться у ЦНАП за адресою вул. Гімназійна набережна, 26. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00. Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі https://dozvil.kh.ua/queue.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 13:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова зможуть отримати грошову допомогу від ООН".