Жителям Харьковщины бесплатно выдадут дрова — ХОВА
Дрова даром получат в тех районах, которые находятся возле зон боевых действий.
«Жители районов Харьковщины, которые расположены рядом с зонами боевых действий, бесплатно получат дрова, чтобы иметь возможность обогреть свои дома зимой», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, из госбюджета на эти цели Харьковская область получила 66,6 млн грн. Это деньги на закупку и доставку дров.
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«Безвозмездные дрова в первую очередь будут предоставляться людям, чье жилье пострадало от обстрелов, и социально незащищенным слоям населения. Для того чтобы получить такую помощь, обращайтесь к руководству своей территориальной громады», — пояснил глава ХОВА.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в Харькове отопительный сезон начнется 15 октября. Если будет позволять погода — старт чуть сдвинут.Категории: Общество, Харьков; Теги: дрова, зима, отопление, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковщины бесплатно выдадут дрова — ХОВА".