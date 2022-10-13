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Жителям Харьковщины бесплатно выдадут дрова — ХОВА

Общество 11:04   13.10.2022
Оксана Горун
Жителям Харьковщины бесплатно выдадут дрова — ХОВА

Дрова даром получат в тех районах, которые находятся возле зон боевых действий.

«Жители районов Харьковщины, которые расположены рядом с зонами боевых действий, бесплатно получат дрова, чтобы иметь возможность обогреть свои дома зимой», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, из госбюджета на эти цели Харьковская область получила 66,6 млн грн. Это деньги на закупку и доставку дров.

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«Безвозмездные дрова в первую очередь будут предоставляться людям, чье жилье пострадало от обстрелов, и социально незащищенным слоям населения. Для того чтобы получить такую ​​помощь, обращайтесь к руководству своей территориальной громады», — пояснил глава ХОВА.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в Харькове отопительный сезон начнется 15 октября. Если будет позволять погода — старт чуть сдвинут.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковщины бесплатно выдадут дрова — ХОВА".