Жителям Харківщини безкоштовно видадуть дрова – ХОВА

Дрова безопалтно отримають у тих районах, що знаходяться біля зон бойових дій.

“Мешканці районів Харківщини, які розташовані поряд із зонами бойових дій, безкоштовно отримають дрова, щоб мати можливість обігріти свої будинки взимку”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, із держбюджету на ці цілі Харківська область отримала 66,6 млн грн. Це гроші на закупівлю та доставку дров.

“Безоплатні дрова в першу чергу надаватимуться людям, чиє житло постраждало від обстрілів, та соціально незахищеним верствам населення. Для того, щоб отримати таку допомогу, звертайтеся до керівництва своєї територіальної громади”, – пояснив голова ХОВА.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в Харкові опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. Якщо дозволятиме погода – старт трохи зрушать.