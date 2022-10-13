Жителям Харківщини безкоштовно видадуть дрова – ХОВА
Дрова безопалтно отримають у тих районах, що знаходяться біля зон бойових дій.
“Мешканці районів Харківщини, які розташовані поряд із зонами бойових дій, безкоштовно отримають дрова, щоб мати можливість обігріти свої будинки взимку”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, із держбюджету на ці цілі Харківська область отримала 66,6 млн грн. Це гроші на закупівлю та доставку дров.
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“Безоплатні дрова в першу чергу надаватимуться людям, чиє житло постраждало від обстрілів, та соціально незахищеним верствам населення. Для того, щоб отримати таку допомогу, звертайтеся до керівництва своєї територіальної громади”, – пояснив голова ХОВА.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в Харкові опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. Якщо дозволятиме погода – старт трохи зрушать.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрова, зима, отопление, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителям Харківщини безкоштовно видадуть дрова – ХОВА".