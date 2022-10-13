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Жителям Харківщини безкоштовно видадуть дрова – ХОВА

Суспільство 11:04   13.10.2022
Оксана Горун
Жителям Харківщини безкоштовно видадуть дрова – ХОВА

Дрова безопалтно отримають у тих районах, що знаходяться біля зон бойових дій.

“Мешканці районів Харківщини, які розташовані поряд із зонами бойових дій, безкоштовно отримають дрова, щоб мати можливість обігріти свої будинки взимку”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, із держбюджету на ці цілі Харківська область отримала 66,6 млн грн. Це гроші на закупівлю та доставку дров.

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“Безоплатні дрова в першу чергу надаватимуться людям, чиє житло постраждало від обстрілів, та соціально незахищеним верствам населення. Для того, щоб отримати таку допомогу, звертайтеся до керівництва своєї територіальної громади”, – пояснив голова ХОВА.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в Харкові опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. Якщо дозволятиме погода – старт трохи зрушать.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 11:04;

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