Четкий план: как работают спасатели и полиция на Харьковщине во время войны

В Харькове провели очередной тренинг для сотрудников ГСЧС и полиции. Эти две структуры находятся в постоянной координации, чтобы сделать максимально эффективной ликвидацию последствий вражеских обстрелов на Харьковщине.

Как они тренируются и как проводят психологическую разгрузку — в сюжете МГ «Объектив».

Спасатели и полицейские – это службы, которым довольно часто приходится работать бок о бок. Поэтому и коммуникация между работниками должна быть четко отработана, говорит специалист ГСЧС Андрей Лисняк. Ведь в чрезвычайных ситуациях важна каждая секунда.

Андрей Лисняк, начальник кафедры пожарной тактики и аварийно-спасательных работ Нацуниверситета гражданской защиты

Во время последнего ракетного обстрела в Киеве и Днепре, например, когда массовые пробки и так далее, представители полиции перекрывают движение, обеспечивают оказание первой медицинской помощи пострадавшим, встречают работников ГСЧС, помогают разместить технику. Это должен быть четкий план, кто в каких рамках выполняет свои обязанности.

Поэтому между работниками обеих служб проводятся тренинги, где они обмениваются опытом и предоставляют друг другу практические советы. Речь идет как о предоставлении первой медицинской помощи…

И этим пояском затягиваем до момента, пока у нас не прекращается пульсирование красной крови, артериальной.

Так и об обсуждении наболевших тем, как работа с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Здесь в ход пошли специальные очки для наглядного примера поведения такого человека.

Я Викторию поддерживаю, потому что она, видите ли, может потерять равновесие. Да, держу.

Ухудшается только одно чувство – это зрение. То есть координация не нарушена у человека, вестибулярный аппарат работает нормально. Только зрительное восприятие. А когда человек употребляет алкоголь – все эти ощущения притупляются.

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На тренинге подняли вопросы и эмоционального выгорания. Это явление часто наблюдается у представителей профессий, работающих в стрессовых ситуациях.

Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения Нацуниверситета гражданской защиты

Чтобы этому противодействовать, есть много ресурсов. Но в том смысле, что мы должны понимать, что мы — не роботы, мы не стабильные машины, которые работают-работают. И у нас также должно быть время на какую-то передышку, смену обстановки или отдых. И психологи – это люди, которые должны выступать такой опорой и таким сигнальным маячком, который говорит: парень, у тебя батарейка уже заканчивается. Пожалуйста, обрати внимание.

Поэтому специалисты советуют не забывать об эмоциональном здоровье и вырабатывать себе навыки стрессоустойчивости.

Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения Нацуниверситета гражданской защиты

Все помнят детскую игру «съедобное – не съедобное»? Таким образом, работает наш головной мозг. Мы должны знать следующее: если любую информацию, какое-либо событие мы воспринимаем как опасное – мы не можем, во-первых, критически мыслить. Во-вторых, обеспечить любой контроль над собой или над другими.

Система сектора обороны, в которую входят в частности ГСЧС, Вооруженные силы, полиция, предполагает наличие психологов. Однако оказывать психологическую помощь часто необходимо гражданским, говорят правоохранители.

Артем Лихоманов, старший инспектор отдела по связям с общественностью управления Патрульной полиции в Харьковской области

Мы так же, как и обычные люди, находимся в стрессе, напряжении. Эта же психологическая помощь очень важна, чтобы и мы сами себя могли привести в сознание и также смогли оказать помощь, именно квалифицированную помощь пострадавшим гражданам.

Эксперты напоминают, что обезопасить себя на 100% от физического и психологического воздействия в условиях войны невозможно. Но здоровье человека — это, прежде всего, его ответственность. И о нем желательно заботиться, так сказать, на опережение.