ГСЧС Харьковщины дважды за минувшие сутки тушили пожары из-за обстрелов
Спасатели Харьковщины за минувшие сутки ликвидировали 12 пожаров, два из них повлекли за собой обстрелы.
С 14 по 15 октября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 39 раз выезжали на вызовы, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
12 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых возникли из-за вражеских обстрелов (с. Коротич и пгт. Липцы Харьковского района).
2 – для проведения аварийно-спасательных работ;
12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.
За сутки на пожарах спасли и эвакуировали 5 человек, еще один был травмирован.
Пиротехники ГСЧС в течение суток нашли и обезвредили 558 снарядов и мин.
Спасатели привезли жителям деоккупированной Купянщины и Изюмщины около 40 т воды питьевой и технической воды.
Читайте также: В Белгороде — пожар после «прилета»: часть города без светаКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вода, ГСЧС, мина, пожар, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «ГСЧС Харьковщины дважды за минувшие сутки тушили пожары из-за обстрелов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 09:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Харьковщины дважды за минувшие сутки тушили пожары из-за обстрелов".