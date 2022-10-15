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ГСЧС Харьковщины дважды за минувшие сутки тушили пожары из-за обстрелов

Общество 09:04   15.10.2022
Оксана Якушко
ГСЧС Харьковщины дважды за минувшие сутки тушили пожары из-за обстрелов

Спасатели Харьковщины за минувшие сутки ликвидировали 12 пожаров, два из них повлекли за собой обстрелы.

С 14 по 15 октября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 39 раз выезжали на вызовы, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

12 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых возникли из-за вражеских обстрелов (с. Коротич и пгт. Липцы Харьковского района).

2 – для проведения аварийно-спасательных работ;

12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.

За сутки на пожарах спасли и эвакуировали 5 человек, еще один был травмирован.

Пиротехники ГСЧС в течение суток нашли и обезвредили 558 снарядов и мин.

Спасатели привезли жителям деоккупированной Купянщины и Изюмщины около 40 т воды питьевой и технической воды.

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 09:04;

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