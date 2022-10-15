ДСНС Харківщини двічі за добу гасили пожежі через обстріли
Рятувальники Харківщини за минулу добу ліквідували 12 пожеж, дві з них спричинили обстріли.
З 14 до 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 39 разів виїжджали на виклики, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких виникли через ворожі обстріли (с. Коротич та смт. Липці Харківського району).
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
За добу на пожежах врятували та евакуювали п’ятеро людей, ще один зазнав травм.
Піротехніки ДСНС протягом доби знайшли та знешкодили 558 снарядів та мін.
Рятувальники привезли мешканцям деокупованої Куп’янщини та Ізюмщини близько 40 т води питної та технічної води.
Читайте також: У Білгороді – пожежа після «прильоту»: частина міста без світлаКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, ГСЧС, мина, пожар, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 09:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС Харківщини двічі за добу гасили пожежі через обстріли".