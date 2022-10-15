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ДСНС Харківщини двічі за добу гасили пожежі через обстріли

Події 09:04   15.10.2022
Оксана Якушко
ДСНС Харківщини двічі за добу гасили пожежі через обстріли

Рятувальники Харківщини за минулу добу ліквідували 12 пожеж, дві з них спричинили обстріли.

З 14 до 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 39 разів виїжджали на виклики, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких виникли через ворожі обстріли (с. Коротич та смт. Липці Харківського району).

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу на пожежах врятували та евакуювали п’ятеро людей, ще один зазнав травм.

Піротехніки ДСНС протягом доби знайшли та знешкодили 558 снарядів та мін.

Рятувальники привезли мешканцям деокупованої Куп’янщини та Ізюмщини близько 40 т води питної та технічної води.

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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Через обстріли на Харківщині за добу сталися дві пожежі

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 09:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС Харківщини двічі за добу гасили пожежі через обстріли".