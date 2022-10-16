Финские волонтеры спасли щенка в освобожденном Изюме (видео)

Щенка назвали Изюмчик, сейчас он проходит лечение в Харькове.

«Финские волонтеры, которые помогают людям на деоккупированной Харьковщине, спасли в Изюме больного щенка. Спасибо Джой и Тине за спасение», — написали волонтеры организации «Спасение животных. Харьков».

Они отметили, что спасенный щенок — робкий и перепуганный, огрызается. Но волонтеры смогли найти к нему подход.

«После осмотра в клинике щенка передали нам. У щенка диагностировали саркоптоз (кожная болезнь).

Маленький Изюмчик будет проходить лечение под нашей опекой», — сообщили харьковские спасатели животных.