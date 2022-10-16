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Финские волонтеры спасли щенка в освобожденном Изюме (видео)

Общество 14:35   16.10.2022
Оксана Горун
Финские волонтеры спасли щенка в освобожденном Изюме (видео)

Щенка назвали Изюмчик, сейчас он проходит лечение в Харькове.

«Финские волонтеры, которые помогают людям на деоккупированной Харьковщине, спасли в Изюме больного щенка. Спасибо Джой и Тине за спасение», — написали волонтеры организации «Спасение животных. Харьков».

Они отметили, что спасенный щенок — робкий и перепуганный, огрызается. Но волонтеры смогли найти к нему подход.

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«После осмотра в клинике щенка передали нам. У щенка диагностировали саркоптоз (кожная болезнь).
Маленький Изюмчик будет проходить лечение под нашей опекой», — сообщили харьковские спасатели животных.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 14:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Финские волонтеры спасли щенка в освобожденном Изюме (видео)".