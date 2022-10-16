Фінські волонтери врятували цуценя у звільненому Ізюмі (відео)

Цуценя назвали Ізюмчик, зараз він проходить лікування у Харкові.

“Фінські волонтери, які допомагають людям на деокупованій Харківщині, врятували в Ізюмі хворе цуценя. Дякуємо Джой та Тіні за порятунок”, – написали волонтери організації “Порятунок тварин. Харків”.

Вони зазначили, що врятоване цуценя – боязке та перелякане, огризається. Але волонтери спромоглися знайти до нього підхід.

“Після огляду в клініці цуценя передали нам. У цуценя діагностували саркоптоз (шкірна хвороба).

Маленький Ізюмчик буде проходити лікування під нашою опікою”, – повідомили харківські рятувальники тварин.