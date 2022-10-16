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Фінські волонтери врятували цуценя у звільненому Ізюмі (відео)

Суспільство 14:35   16.10.2022
Оксана Горун
Фінські волонтери врятували цуценя у звільненому Ізюмі (відео)

Цуценя назвали Ізюмчик, зараз він проходить лікування у Харкові.

“Фінські волонтери, які допомагають людям на деокупованій Харківщині, врятували в Ізюмі хворе цуценя. Дякуємо Джой та Тіні за порятунок”, – написали волонтери організації “Порятунок тварин. Харків”.

Вони зазначили, що врятоване цуценя – боязке та перелякане, огризається. Але волонтери спромоглися знайти до нього підхід.

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“Після огляду в клініці цуценя передали нам. У цуценя діагностували саркоптоз (шкірна хвороба).
Маленький Ізюмчик буде проходити лікування під нашою опікою”, – повідомили харківські рятувальники тварин.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 14:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фінські волонтери врятували цуценя у звільненому Ізюмі (відео)".