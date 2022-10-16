Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)

В парке Горького, несмотря на войну, продолжают убирать листья и поддерживать идеальную чистоту.

Пресс-служба парка поделилась очередными фото и видео любимых харьковчанами аллей, деревьев и аттракционов.

А также — пруда, на котором летом цветут лилии и кувшинки, а сейчас — умиротворенно плавают утки.

В парке отметили, что за всей этой красотой постоянно ухаживают сотрудники.

«Золотая осень — это пора уборки листьев. Очень много листьев. Так что озеленители, уборщики, операторы аттракционов, техники вместе вышли на аллеи, чтобы парк и дальше радовал вас ухоженным видом!» — написали в паблике парка в telegram.