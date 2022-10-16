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Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)

Харьков 13:30   16.10.2022
Оксана Горун
Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)

В парке Горького, несмотря на войну, продолжают убирать листья и поддерживать идеальную чистоту.

Пресс-служба парка поделилась очередными фото и видео любимых харьковчанами аллей, деревьев и аттракционов.

А также — пруда, на котором летом цветут лилии и кувшинки, а сейчас — умиротворенно плавают утки.

В парке отметили, что за всей этой красотой постоянно ухаживают сотрудники.

Сотрудники парка Горького убирают опавшие листья осенью

«Золотая осень — это пора уборки листьев. Очень много листьев. Так что озеленители, уборщики, операторы аттракционов, техники вместе вышли на аллеи, чтобы парк и дальше радовал вас ухоженным видом!» — написали в паблике парка в telegram.

Кучи листьев в парке Горького

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Парк Горького в Харькове осенью

Парк Горького в Харькове осенью 2

Парк Горького в Харькове осенью 3

Парк Горького в Харькове осенью 4

Парк Горького в Харькове осенью 5

Парк Горького в Харькове осенью 6

Категории: Харьков; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 13:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)".