Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)
В парке Горького, несмотря на войну, продолжают убирать листья и поддерживать идеальную чистоту.
Пресс-служба парка поделилась очередными фото и видео любимых харьковчанами аллей, деревьев и аттракционов.
А также — пруда, на котором летом цветут лилии и кувшинки, а сейчас — умиротворенно плавают утки.
В парке отметили, что за всей этой красотой постоянно ухаживают сотрудники.
«Золотая осень — это пора уборки листьев. Очень много листьев. Так что озеленители, уборщики, операторы аттракционов, техники вместе вышли на аллеи, чтобы парк и дальше радовал вас ухоженным видом!» — написали в паблике парка в telegram.
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 13:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)".