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Осінь у Харкові: у парку Горького показали улюблені краєвиди (фото, відео)

Харків 13:30   16.10.2022
Оксана Горун
Осінь у Харкові: у парку Горького показали улюблені краєвиди (фото, відео)

У парку Горького, незважаючи на війну, продовжують прибирати листя та підтримувати ідеальну чистоту.

Пресслужба парку поділилася черговими фото та відео улюблених харків’янами алей, дерев та атракціонів.

А також – ставка, на якому влітку цвітуть лілії та латаття, а зараз – умиротворено плавають качки.

У парку зазначили, що всю цю красу постійно доглядають співробітники.

Співробітники парку Горького прибирають опале листя восени

“Золота осінь – це пора збирання листя. Дуже багато листя. Так що озеленення, прибиральники, оператори атракціонів, техніки разом вийшли на алеї, щоб парк і надалі радував вас доглянутим виглядом!” написали в паблику парку в Телеграмі.

Купи листя у парку Горького

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Парк Горького у Харкові восени

Парк Горького у Харкові восени 2

Парк Горького у Харкові восени 3

Парк Горького у Харкові восени 4

Парк Горького у Харкові восени 5

Парк Горького у Харкові восени 6

Категорії: Харків; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 13:30;

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