Осінь у Харкові: у парку Горького показали улюблені краєвиди (фото, відео)
У парку Горького, незважаючи на війну, продовжують прибирати листя та підтримувати ідеальну чистоту.
Пресслужба парку поділилася черговими фото та відео улюблених харків’янами алей, дерев та атракціонів.
А також – ставка, на якому влітку цвітуть лілії та латаття, а зараз – умиротворено плавають качки.
У парку зазначили, що всю цю красу постійно доглядають співробітники.
“Золота осінь – це пора збирання листя. Дуже багато листя. Так що озеленення, прибиральники, оператори атракціонів, техніки разом вийшли на алеї, щоб парк і надалі радував вас доглянутим виглядом!” – написали в паблику парку в Телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 13:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Осінь у Харкові: у парку Горького показали улюблені краєвиди (фото, відео)".