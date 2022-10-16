Осінь у Харкові: у парку Горького показали улюблені краєвиди (фото, відео)

У парку Горького, незважаючи на війну, продовжують прибирати листя та підтримувати ідеальну чистоту.

Пресслужба парку поділилася черговими фото та відео улюблених харків’янами алей, дерев та атракціонів.

А також – ставка, на якому влітку цвітуть лілії та латаття, а зараз – умиротворено плавають качки.

У парку зазначили, що всю цю красу постійно доглядають співробітники.

“Золота осінь – це пора збирання листя. Дуже багато листя. Так що озеленення, прибиральники, оператори атракціонів, техніки разом вийшли на алеї, щоб парк і надалі радував вас доглянутим виглядом!” – написали в паблику парку в Телеграмі.