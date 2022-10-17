Live
  • Понедельник 17.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.53
    • 🟢

На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб

Происшествия 18:38   17.10.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб

В течение текущих суток в Харьковской области враг ударил по поселку Казачья Лопань и приграничному селу Стрелечья.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В целом ударам оккупантов подверглись районы более 25 населенных пунктов Украины, отмечают в ведомстве.

«Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136», — пишет Генштаб.

Читайте также: Харьковщина под обстрелом: прилетело в 10 населенных пунктов — Генштаб

Также на Харьковщине враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:14
6 тысяч ноутбуков получат бесплатно учителя Харьковщины. Подробности
17:48
«Бог есть, вне сомнения»: полиция показала пыточную в поселке Боровая (видео)
15:18
Ученый из Харькова Дмитрий Чумаченко победил в конкурсе «Молодой ученый года»
14:14
Движение метро в Харькове было восстановлено полностью
12:46
По Харькову бродил переодетый бурят

Вы читали новость: «На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 18:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб".