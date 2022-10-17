На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб

В течение текущих суток в Харьковской области враг ударил по поселку Казачья Лопань и приграничному селу Стрелечья.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В целом ударам оккупантов подверглись районы более 25 населенных пунктов Украины, отмечают в ведомстве.

«Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136», — пишет Генштаб.

Также на Харьковщине враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище.