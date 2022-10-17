На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб
В течение текущих суток в Харьковской области враг ударил по поселку Казачья Лопань и приграничному селу Стрелечья.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
В целом ударам оккупантов подверглись районы более 25 населенных пунктов Украины, отмечают в ведомстве.
«Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136», — пишет Генштаб.
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Также на Харьковщине враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, сводка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине враг ударил по Казачьей Лопани и Стрелечье — Генштаб".