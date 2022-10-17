На Харківщині ворог ударив по Козачій Лопані та Стрілечі – Генштаб
Протягом поточної доби на Харківщині ворог ударив по селищу Козача Лопань та прикордонному селу Стрілеча.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Загалом ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів України, зазначають у відомстві.
“Противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136”, – пише Генштаб.
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Також на Харківщині ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, сводка, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 18:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ворог ударив по Козачій Лопані та Стрілечі – Генштаб".