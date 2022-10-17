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На Харківщині ворог ударив по Козачій Лопані та Стрілечі – Генштаб

Події 18:38   17.10.2022
Олена Нагорна
На Харківщині ворог ударив по Козачій Лопані та Стрілечі – Генштаб

Протягом поточної доби на Харківщині ворог ударив по селищу Козача Лопань та прикордонному селу Стрілеча.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Загалом ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів України, зазначають у відомстві.

“Противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136”, – пише Генштаб.

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Також на Харківщині ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 18:38;

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