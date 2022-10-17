На Харківщині ворог ударив по Козачій Лопані та Стрілечі – Генштаб

Протягом поточної доби на Харківщині ворог ударив по селищу Козача Лопань та прикордонному селу Стрілеча.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Загалом ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів України, зазначають у відомстві.

“Противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136”, – пише Генштаб.

Також на Харківщині ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище.