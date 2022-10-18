Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское
Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 октября впервые использовал обозначение «на Купянском направлении».
Ранее боевые действия на Харьковщине в целом обозначали как «Слобожанское направление». Теперь направлений в этом регионе стало два. В сводке Генштаб сообщил об очередных обстрелах на этих направлениях.
«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатне, Старица и Стрелечья; на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка», — сообщило командование ВСУ.
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Также в Генштабе подсчитали, что за минувшие сутки российская армия совершила 10 ракетных и 58 авиационных ударов по территории Украины. 60 обстрелов произвели из РСЗО. Под вражескими ударами оказались районы более 35 населенных пунктов. Кроме того, РФ применила 43 иранских дрона Shahed -136. 38 из них сбили защитники Украины.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 07:07;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское".