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Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское

Происшествия 07:07   18.10.2022
Алексей Наумов
Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское

Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 октября впервые использовал обозначение «на Купянском направлении».

Ранее боевые действия на Харьковщине в целом обозначали как «Слобожанское направление». Теперь направлений в этом регионе стало два. В сводке Генштаб сообщил об очередных обстрелах на этих направлениях.

«Противник совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатне, Старица и Стрелечья; на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка», — сообщило командование ВСУ.

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Также в Генштабе подсчитали, что за минувшие сутки российская армия совершила 10 ракетных и 58 авиационных ударов по территории Украины. 60 обстрелов произвели из РСЗО. Под вражескими ударами оказались районы более 35 населенных пунктов. Кроме того, РФ применила 43 иранских дрона Shahed -136. 38 из них сбили защитники Украины.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 07:07;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское".