Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня вперше використав позначення “на Куп’янському напрямку”.

Раніше бойові дії на Харківщині загалом означали як “Слобожанський напрямок”. Наразі напрямів у цьому регіоні стало два. У зведенні Генштаб повідомив про чергові обстріли на цих напрямках.

“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка“, – повідомило командування ЗСУ.

Також у Генштабі підрахували, що за минулу добу російська армія здійснила 10 ракетних та 58 авіаційних ударів територією України. 60 обстрілів провели з РСЗВ. Під ворожими ударами опинилися райони понад 35 населених пунктів. Крім того, РФ застосувала 43 іранські дрони Shahed -136. 38 із них збили захисники України.