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Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський

Події 07:07   18.10.2022
Олексій Наумов
Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня вперше використав позначення “на Куп’янському напрямку”.

Раніше бойові дії на Харківщині загалом означали як “Слобожанський напрямок”. Наразі напрямів у цьому регіоні стало два. У зведенні Генштаб повідомив про чергові обстріли на цих напрямках.

Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка“, – повідомило командування ЗСУ.

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Також у Генштабі підрахували, що за минулу добу російська армія здійснила 10 ракетних та 58 авіаційних ударів територією України. 60 обстрілів провели з РСЗВ. Під ворожими ударами опинилися райони понад 35 населених пунктів. Крім того, РФ застосувала 43 іранські дрони Shahed -136. 38 із них збили захисники України.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 07:07;

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