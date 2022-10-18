Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 жовтня вперше використав позначення “на Куп’янському напрямку”.
Раніше бойові дії на Харківщині загалом означали як “Слобожанський напрямок”. Наразі напрямів у цьому регіоні стало два. У зведенні Генштаб повідомив про чергові обстріли на цих напрямках.
“Противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка“, – повідомило командування ЗСУ.
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Також у Генштабі підрахували, що за минулу добу російська армія здійснила 10 ракетних та 58 авіаційних ударів територією України. 60 обстрілів провели з РСЗВ. Під ворожими ударами опинилися райони понад 35 населених пунктів. Крім того, РФ застосувала 43 іранські дрони Shahed -136. 38 із них збили захисники України.Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 07:07;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський".