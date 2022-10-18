Утром вражеская ракета уничтожила склад «гуманитарки» в Харькове — Терехов

Вследствие ракетного удара российской армии по Харькову утром 18 октября был уничтожен склад, где хранилась гуманитарная помощь.

Об этом городской голова Игорь Терехов рассказал в эфире национального марафона.

«Кроме того, было две неразорвавшиеся, к счастью, ракеты. Одна, которая была выпущена по жилому дому и одна — по частному сектору», — сообщил мэр.

На данный момент в Харькове нет перебоев ни с электроэнергией, ни с водоснабжением, добавил Терехов.

Напомним, что около 8:20 18 октября российские военные ударили 8 ракетами С-300 по двум районам Харькова. По данным облпрокуратуры, в Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальт у входа в жилую многоэтажку. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались склады с продуктами и частные автомобили.