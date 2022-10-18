Утром вражеская ракета уничтожила склад «гуманитарки» в Харькове — Терехов
Вследствие ракетного удара российской армии по Харькову утром 18 октября был уничтожен склад, где хранилась гуманитарная помощь.
Об этом городской голова Игорь Терехов рассказал в эфире национального марафона.
«Кроме того, было две неразорвавшиеся, к счастью, ракеты. Одна, которая была выпущена по жилому дому и одна — по частному сектору», — сообщил мэр.
На данный момент в Харькове нет перебоев ни с электроэнергией, ни с водоснабжением, добавил Терехов.
Напомним, что около 8:20 18 октября российские военные ударили 8 ракетами С-300 по двум районам Харькова. По данным облпрокуратуры, в Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальт у входа в жилую многоэтажку. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались склады с продуктами и частные автомобили.Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: гуманітарна допомога, гуманитарная помощь, ракети, ракеты, склад, терехов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром вражеская ракета уничтожила склад «гуманитарки» в Харькове — Терехов".