Вранці ворожа ракета знищила склад “гуманітарки” в Харкові – Терехов

Внаслідок ракетного удару російської армії по Харкову вранці 18 жовтня було знищено склад, де зберігалася гуманітарна допомога.

Про це міський голова Ігор Терехов розповів в етері національного марафону.

“Крім того, було дві ракети, що не розірвалися, на щастя. Одна, яка була випущена по житловому будинку і одна – по приватному сектору”, – повідомив мер.

Наразі у Харкові немає перебоїв ані з електроенергією, ані з водопостачанням, додав Терехов.

Нагадаємо, що близько 8:20 18 жовтня російські військові вдарили 8 ракетами С-300 по двох районах Харкова. За даними облпрокуратури, у Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальт біля входу до житлової багатоповерхівки. В Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися склади із продуктами та приватні автомобілі.