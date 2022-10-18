Вранці ворожа ракета знищила склад “гуманітарки” в Харкові – Терехов
Внаслідок ракетного удару російської армії по Харкову вранці 18 жовтня було знищено склад, де зберігалася гуманітарна допомога.
Про це міський голова Ігор Терехов розповів в етері національного марафону.
“Крім того, було дві ракети, що не розірвалися, на щастя. Одна, яка була випущена по житловому будинку і одна – по приватному сектору”, – повідомив мер.
Наразі у Харкові немає перебоїв ані з електроенергією, ані з водопостачанням, додав Терехов.
Нагадаємо, що близько 8:20 18 жовтня російські військові вдарили 8 ракетами С-300 по двох районах Харкова. За даними облпрокуратури, у Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальт біля входу до житлової багатоповерхівки. В Основ’янському районі під ударом окупантів опинилися склади із продуктами та приватні автомобілі.Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: гуманітарна допомога, ракети, склад, терехов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці ворожа ракета знищила склад “гуманітарки” в Харкові – Терехов".