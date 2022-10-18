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В центре Харькова есть предприятие гражданки РФ: бизнес на 7,5 млн арестован

Происшествия 20:39   18.10.2022
Елена Нагорная
В центре Харькова есть предприятие гражданки РФ: бизнес на 7,5 млн арестован Фото: Харьковская облпрокуратура

В центре Харькова работало предприятие, единственной основательницей которого является россиянка. Прокуратура арестовала помещения оценочной стоимостью почти 7,5 миллионов гривен.

Речь идет о предприятии в Киевском районе Харькова общей площадью 274,2 квадратных метра, а его основательница живет в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

«С учетом того, что существует значительный риск совершения действий должностными лицами вышеуказанного субъекта хозяйственной деятельности в ущерб Украине, необходим запрет на осуществление любых регистрационных действий в отношении имущества предприятия», — добавляют в ведомстве.

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Досудебное расследование осуществляется по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 20:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова есть предприятие гражданки РФ: бизнес на 7,5 млн арестован".