У центрі Харкова є підприємство громадянки РФ: бізнес на 7,5 млн арештовано
У центрі Харкова працювало підприємство, єдиною засновницею якого є росіянка. Прокуратура заарештувала приміщення оціночною вартістю майже 7,5 мільйонів гривень.
Йдеться про підприємство у Київському районі Харкова загальною площею 274,2 квадратних метра, а його засновниця живе у Краснодарському краї, повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.
“Із урахуванням того, що існує значний ризик вчинення дій службовими особами вищевказаного суб’єкта господарської діяльності на шкоду України, є необхідною заборона здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо майна підприємства”, – додають у відомстві.
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Досудове розслідування здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).Категорії: Події, Харків; Теги: арест, гражданка РФ, имущество, предприятие, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова є підприємство громадянки РФ: бізнес на 7,5 млн арештовано".