У центрі Харкова є підприємство громадянки РФ: бізнес на 7,5 млн арештовано

У центрі Харкова працювало підприємство, єдиною засновницею якого є росіянка. Прокуратура заарештувала приміщення оціночною вартістю майже 7,5 мільйонів гривень.



Йдеться про підприємство у Київському районі Харкова загальною площею 274,2 квадратних метра, а його засновниця живе у Краснодарському краї, повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.

“Із урахуванням того, що існує значний ризик вчинення дій службовими особами вищевказаного суб’єкта господарської діяльності на шкоду України, є необхідною заборона здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо майна підприємства”, – додають у відомстві.

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Досудове розслідування здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).