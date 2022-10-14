Live
  • Субота 15.10.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.

Економіка 17:25   14.10.2022
Оксана Якушко
У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.

Прибуток від бізнесу у Харкові засновники-росіяни витрачали на підтримку війни проти України, встановила Харківська обласна прокуратура.

Серед засновників харківського підприємства — три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Росіяни отримували в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні та чергову ракету, яка прилетить в будинок мирних мешканців.

Також існував ризик, що керівництво у подальшому на території України буде вести господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Наразі йде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

12 жовтня Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора і дозволив арештувати нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн гривень та корпоративні права засновників-росіян ТОВ у сумі понад 600 тис. гривень.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Читайте також: 17 росіян та білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес заарештовано

Категорії: Економіка, Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:47
Колишній поліціянт з Харкова нелегально продав пістолет за 50 тисяч гривень
12:38
У Харківській області податківиця агітувала колег співпрацювати з окупантами
16:46
Викрили «благодійника» з-під Харкова, який прикидався волонтером
13:29
Працював на росіян: на Харківщині взяли під варту колишнього слідчого
14:26
Прокуратура Харківщини арештувала торговельний та будівельний бізнес росіян

Ви читали новину: «У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 17:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.".