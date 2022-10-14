У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.
Прибуток від бізнесу у Харкові засновники-росіяни витрачали на підтримку війни проти України, встановила Харківська обласна прокуратура.
Серед засновників харківського підприємства — три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Росіяни отримували в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні та чергову ракету, яка прилетить в будинок мирних мешканців.
Також існував ризик, що керівництво у подальшому на території України буде вести господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Наразі йде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
12 жовтня Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора і дозволив арештувати нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн гривень та корпоративні права засновників-росіян ТОВ у сумі понад 600 тис. гривень.
Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Читайте також: 17 росіян та білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес заарештованоКатегорії: Економіка, Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бізнес, россияне, Харьковская областная прокуратура; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 17:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.".