У Харкові прокуратура арештувала бізнес росіян на майже 40 млн грн.

Прибуток від бізнесу у Харкові засновники-росіяни витрачали на підтримку війни проти України, встановила Харківська обласна прокуратура.

Серед засновників харківського підприємства — три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Росіяни отримували в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні та чергову ракету, яка прилетить в будинок мирних мешканців.

Також існував ризик, що керівництво у подальшому на території України буде вести господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Наразі йде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

12 жовтня Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора і дозволив арештувати нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн гривень та корпоративні права засновників-росіян ТОВ у сумі понад 600 тис. гривень.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).